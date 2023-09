El BNG y varias asociaciones constituyen un colectivo en defensa de los restos arqueológicos de San Francisco

Continúan las acciones relacionadas con los restos arqueológicos de la calle San Francisco, como es la constitución de un colectivo formado por el BNG, Ferrolterra Antiga, Ateneo Ferrolán, Sociedad Cultural Medulio, AAVV de Ferrol Vello y personas a nivel individual presentada este martes.

El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, afirmaba que todas estas formaciones y asociaciones han decido unir sus fuerzas después de que “persoas a título persoal se teñen pronunciado a favor da recuperación destes achegos arqueolóxicos”, solicitándole al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela que desvincule las medidas adoptadas con estos restos con la obra de la calle San Francisco “que so supón o 10% da obra e isto non compromete os fondos europeos.”

El informe arqueológico del que dispone el Concello de Ferrol “dí que os restos van para a Praza Vella e non hacía San Francisco”, por lo que pedía que se pusieran en valor, siendo “fundamental” para la ciudad “aproveitar a base do que fumos e o que somos”, con un patrimonio que “hai que recuperar e non sepultar, nunha oportunidade único que non podemos deixar escapar, nun espazo público como é a Praza Vella.”

Por parte de Ferrolterra Antiga hablaba Antonio Casal, afirmando que el colectivo quería realizar un proyecto arqueológico “porque o que se fixo non é suficiente”, tras habar con expertos “que din que hai que hacer unha excavación na área”, en una zona “na que hai moita potencialidade nestes restos.”

El presidente del Ateneo Ferrolán, Xabier Dongil, pedía a las autoridades “actuar con responsabilidade”, criticando la actitud de la Dirección Xeral de Patrimonio “que non deixa cambiar unha porta durante anos e agora é fácil tapar os restos, isto non o imos deixar pasar por alto.” En su opinión, lo que debe realizarse es “un proxecto integral da Praza Vella, facendo as catas dentro desde plan” y pidiendo que se incorpore una partida para ello en los presupuestos municipales de 2024, poniendo como ejemplo la puesta en valor de restos en ciudades como Lugo o Cartagena.

Para finalizar, la presidenta de la Sociedade Cultural Medulio, Elia Rico, se sumaba a estas palabras, reconociendo que estaba “escandalizada” por la rapidez en la decisión de la Dirección Xeral de Patrimonio, recordando que el gobierno socialista de Ángel Mato “tiña pensado respetar estos restos” y el actual gobierno de José Manuel Rey Varela “non respeta nada”, por lo que de esta manera “nunca imos ter opción de ser Patrimonio da Humanidade.”