O BNG pide por rexistro o cumprimento da ordenanza municipal de normalización lingüística do Concello de Ferrol

O BNG de Ferrol presentou este luns un escrito sumando firmas para esixir ao goberno municipal o cumprimento da ordenanza municipal de normalización lingüística no Concello de Ferrol.

O voceiro municipal, Iván Rivas, manifestaba que o deterioro da base demográfica que usa o galego “é evidente”, criticando que o PP “non quere garantir o uso normal desde fai dez anos, con consecuencias fatais”, sendo hoxe “imposible facer unha vida plena ás 24 horas en galego.”

A nivel do Concello de Ferrol “hai abandono e despreocupación”, recordando que a ordenanza municipal de normalización lingüística está aprobada dende 1997 por unanimidade “e 25 anos despois incúmprese”, polo que lle solicitan ao alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela e a todos os cargos públicos municipáis o cumprimento de manifestarse en galego nos actos e plenos municipais.

Iván Rivas quería poñer como exemplo o acto realizado recentemente co nomeamento de alcalde honorario da cidade ao alcalde da localidade lusa de Vila do Conde “onde o rexedor dirixiuse ao público do Teatro Jofre en castelán.”

Nesa liña tamén facía referencia ao cumprimento da ordenanza en empresas adxudicatarias e concesionarias que actúan por conta do Concello de Ferrol ou as mixtas, como pode ser Emafesa “que utiliza o castelán como idioma que achega ás persoas usuarias.”