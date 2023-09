O Esteo non logrou impoñerse ao Xove no seu debut na casa

Xosé Ferreiro

Derrota do O Esteo 5-8 ante o Xove no seu debut na casa nesta liga tralo serio correctivo en Alba de Tormes (10-4), na 2º xornada da Segunda División «B».

O rival do debut era un dos equipos menos desexables desta liga, xa que o Xove conta con varios ex xogadores de Primeira División, comezando polo goleador Matamoros, ex Inter, Burela, Azkar, ou Manzanares nesta última etapa, ou o clásico Iago Míguez, tamén ex do Burela e Industrias García.

Incluso o cadro lucense se da o luxo de ter unha dupla brillante na portería para cada parte, co veterano Edu, case toda unha vida no Burela tras comezar no O Parrulo, e Brais, con experiencia en Primeira e Segunda División en cadros como o ferrolán, Noia ou Santiago Futsal.

O cadro visitante fixo gala da súa calidade e marchou ao descanso con 1-3, e pese a garra do O Esteo que foi quen de igualar 4-4 e 5-5, un golazo de Matamoros de falta pola escadra, e nos derradeiros instantes, xa con xogo de 5 para 4, outro gol do madrileño e outro de Iago Míguez a segundos do final situaban o 5-8 definitivo para un O Esteo sen sumar no casilleiro con próximo partido tamén na casa ante A Estrada.

O Esteo: Xeito, Héctor, Jandro, Jhony, Troncho – Sergio, Martín, Juan, Costi.

SD Xove: Edu, Iago, Matamoros, Manu, Francisco – Brais, Marcos, Renato, Gabriel, Rubén, Gomes, Alejandro.

Goles: 0-1, Manu (5´), 0-2, Rubén (9´), 1-2, Costi (12´), 1-3, Matamoros (14´). 2-3, Costi (22´), 2-4, Iago Míguez (24´), 3-4, Martín (25´), 4-4, Renato, pp (28´), 4-5, Renato (30´), 5-5, Sergio (31´), 5-6, Matamoros (33´), 5-7, Matamoros (38´), 5-8, Iago Míguez (39´).

Incidencias. Amarelas a Costi, Sergio, Héctor, Manu, Alejandro, Iago. Máis de 150 espectadores no Pavillón Municipal, moitos visitantes.