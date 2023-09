Visita guiada por el Ferrol Modernista para conmemorar El Día Mundial del Turismo

La concejala de Turismo, Maica García, ha anunciado que Ferrol se sumará a los actos previstos con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo miércoles 27, celebración que se conmemora en todo el mundo desde 1980 cuando se eligió dicha fecha por coincidir con un hito importante en el turismo mundial: el aniversario de la aprobación de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo el 27 de septiembre de 1970.

Desde el Ayuntamiento de Ferrol está prevista una visita guiada el citado día “a mellor maneira de conmemorar este día é coñecendo algo máis acerca do Ferrol Modernista e do trazado do barrio de A Magdalena”, ha afirmado la edil.

La visita, que será realizada por un guía turístico oficial de la Xunta de Galicia, comenzará a las 17:00 horas, tendrá una duración de dos horas y el punto de salida es la plaza de Armas. No precisa inscripción previa y es gratuita.

Día Mundial del Corazón

La próxima semana también se conmemora el Día Mundial del Corazón (sábado 29) con el objetivo de concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares se cobran más de 17 millones de vidas al año y se estima que la cifra ascenderá a 23 millones para el año 2030.

La concejala de Sanidad ha confirmó que se “iluminará o teatro Jofre e a fonte do Cantón de cor vermello durante a semana do 26 ao 29 setembro” y además, está fijada una conferencia de la jefa de la servicio de cardiología del Hospital Universitario de Ferrol la doctora Raquel Marzoa Rivas que tendrá lugar en la capilla del Centro Cultural Torrente Ballester a partir de las 20:00 horas.

Se adjuntan las declaraciones de la concejala Maica García