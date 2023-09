Neda celebró con gran éxito su tradicional «Festa do Pan»

Neda celebró un año más, y ya van treinta y tres, su tradicional « Festa do Pan», declarada de Interés Turístico de Galicia y que este domingo tuvo su principal jornada en la que millares de ciudadanos de toda la comarca se dieron cita en el paseo marítimo de Xuvia para pasar el día « por todo lo alto».

La fiesta ya había dado comienzo en la jornada sabatina con el ya también tradicional paseo por la « ruta dos muiños», una salida de senderismo que cada año va a más. Por la noche, «noite de bolos» en el palco festeiro se contó con la actuación del Paseo Marítimo de Xubia, con Virginia Red, Tandub y Lamatumbá.

A « FESTA DO PAN»

Desde primeras horas de la mañana de domingo ya había movimiento en la zona del paseo marítimo, instalación de puestos en la zona del pan, en la que los distintos establecimientos de panadería de Neda montaban sus stands de venta. También se instalaban puestos de degustación y de artesanía.

La Festa comenzó a las 10:00 horas con la apertura de las panaderías participantes: La Gallega, La Nueva, Modesto Hermida, Paca Castro Romero, Panificadora Germán y Santa Rita. Junto a ellas, colaboraron este año J. Castro Romero y Vda. De Romero.

Al mismo tiempo, también se inauguró el Mercado de Artesanía, que reunió a cerca de30 puestos de muy diversos sectores, moda y complementos, juguetes tradicionales, cosmética natural, alimentación… y solidarios como el de la Asociación Sociocultural ASCM.

Y entre los miles de personas un buen grupo de peregrinos extranjeros y de distintos puntos de España que recorrían el Camino Inglés. Allí pudimos ver, entre otros, a un grupo de Canarios, que no quisieron reemprender la marcha sin antes degustar la empana, la bolla, el pan..productos de Neda.

Ya a partir de las once, para calentar el ambiente pasacalles con música popular a cargo del cuarteto « Berros do Castro», que además servía para animar al jurado del Concurso de empanadas que se reunió bajo la atenta mirada del alcalde Ángel Alvariño. El jurado,

integrado por representantes de La Nueva, Paca Castro Romero, Santa Rita y un integrante de Los Zares, tenía la papeleta complicada con el alto nivel inscrito.

Y muchos..y muchas no esperaron para llevar a sus casas los productos a la venta y decidieron degustarlos «in situ».

Ya todo estaba preparado para el pregón, que en esta ocasión como el pasado año se ofreció bajo carpa con tanto a favor en este año, puesto que el buen tiempo acompañó durante toda la jornada y ayudó al éxito de la Festa.,

Eran las 13:00 horas cuando Ángel Alvariño se dirigía a los muchos asistentes al acto del pregón dando en primer lugar en nombre del concello y de los vecinos la bienvenida a todos los presentes, «Todos los años nos acordamos de los orígenes de esta Fiesta, en Albarón, que empezó a organizar la asociación de vecinos de Ancos y que es muy importante para todos, el homenaje al Pan de Neda, que es la principal fuente económica y de empleos.

Queremos agradecerle a los panaderos la apuesta y colaboración por estar aquí , sobre todo porque hoy es un día de trabajo para ellos y sobre todo para sus empleados, «é un día de ledicia pero sobre todo é para eles un día de estar aquí con nós».

Agradeció también el apoyo de «os muiñeiros» que el sábado colaboraron para enseñar a la sociedad ese patrimonio recordando que «sin muiños non hai pan».

El alcalde presentó a la pregonera. «Temos en Neda unha campiona do mundo en futbol sala» considerando justo que Ale de Paz, jugadora de la Selección Española Absoluta de Fútbol sala Femenino fuese la encargada de la lectura del pregón con el que, oficialmente, se daba por inaugurada la Feira do Pan.,

UN PREGÓN MUY AMENO

Y comenzó Ale Paz , que no defraudó con un buenos días, «a todos, a todas y a todes», dando las gracias «al concello, a todas las personas que han depositado en mi toda la confianza para que yo esté hoy aquí dando este pregón en esta fiesta que es tan especial para todos». «Una fiesta que se viene realizando desde hace más de treinta años por un grupo de vecinos con la idea de incentivar la panadería como la actividad impulsora de Neda.

Es un orgullo estar aquí ante rodeada de tantas caras conocidas, de familiares, de muchos amigos y por eso no han querido dejar pasar la oportunidad de estar aquí hoy».

«Si pienso un poco en el pan de Neda y en mi carrera deportiva encuentro unas cuantas similitudes. Creo que en el negocio, en el comercio, en el deporte, en la vida en general a veces hay que pasar por ciertas dificultades para poder llegar a los más alto, y una prueba de ello es nuestro pan donde los inicios fueron difíciles pero ahora mismo en Galicia nuestro pan está muy arraigado tanto en la gastronomía como en la sociedad. Así igual ocurre en el deporte sobre todo para el femenino, quienes tenemos que luchar día a día y por partida doble simplemente por el hecho de ser mujeres».

«Me considero una persona muy privilegiada al poder haber convertido mi mayor hobby en mi profesión. Siempre tuve las ideas muy claras de lo que quería ser de mayor y sin duda lo he conseguido.. El futbol sala me ha dado muchos de los mejores momentos de mi vida, me ha hecho reir, llorar, me ha enseñado a ser constante , perseverante y a pesar de todos los sacrificios que eso conlleva cada día tengo más claro la frase de que “todo esfuerzo tiene su recompensa”». «Voy a seguir trabajando con las mismas ganas e ilusión como si de tratara de ser la primera vez manteniendo a Neda en lo más alto del fútbol sala mundial y con mucho orgullo». Finalizó con un ¡Viva Neda!.

Tras un pregón «distinto» y corto y que atrajo el interés de los asistentes que fue premiado con prolongados aplausos por parte del público que se había dado cita ante el palco de la música el alcalde le hizo entrega de un hermoso obsequio.

A continuación se procedió a la entrega de recuerdos y los premios del concurso de empanadas

Ángel Ávariño acompañado por miembros de la corporación, entre los que se encontraban ediles del PSdG-PSOE, PP y BNG, entregó unas placas de agradecimiento a los propietarios del «Muiño do cubo», Eduardo Dobarro Luaces y Aida Rubido Ramonde y del «Muiño do Carrizo», Manuela Calderón y Xavier Pujol. por las facilidades dadas para que pudieran ser visitados en la jornadas del sábado.

Premios del concurso de empanadas

Asimismo se procedió a la entrega de vales para consumir productos en las distintas panaderías de Neda a los tres primeros clasificados en el concurso de empanadas.

El primer premio fue para Mariola Martínez; el segundo, para Juanjo Riquelme; y el tercero para María José Veiga.

Y …no faltó la «foto de familia»

çXantar y música

Terminado el «acto oficial» dio comienzo una sesión vermú amenizada por el conjunto «Los Zares» que ofrecieron un concierto con un repertorio centrado en los grandes éxitos del pop y rock nacional de los 60, 70 y 70.

Sobre las 14.00 horas dió comienzo el almuerzo popular, con un menú que incluía empanada, arroz, churrasco, bebida, dulces, café y, como no, pan de Neda.

Bajo carpa se dieron cita más de trescientos comensales

La música regresó en la sobremesa, con la canción popular protagonista del repertorio de «Os Tabernícolas de Ferrol», alrededor de las 15.30 horas y sobre las 17.00 h, dieron comienzo los talleres de elaboración de pan dirigidos a los más pequeños de la casa guiados por la Granja Escuela Belelle. También pensando en los niños el concello programó a las 17:30 horas el espectáculo musical «Rockeando coa Ramona pequena», a cargo de Pakolas.

Finalizando la jornada, como broche de oro a la cita, tendría lugar el concierto de «De Vacas». El grupo llega la villa con su nueva gira, «Rebovina Divas Live”, un homenaje a las mejores voces femeninas de la música pop mundial, con la perspectiva humorística e irreverente de la formación.

Un éxito total de organización, público, puestos y calidad de productos a la venta que prácticamente se agotaron,y sobre todo alegría por el buen tiempo y haber celebrado una de la fiestas tradicionales de Neda. Es de destacar el apoyo de la Agrupación de voluntarios de Proteccion Civil y de la Policía Local.

Y…lo de siempre, al finalizar la jornada se dirá « se acabó la XXXIII Festa do pan, viva la XXXIV».