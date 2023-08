El PSdeG‑Psoe de Ferrol lleva a pleno una moción sobre los restos arqueológicos hallados en San Francisco

El grupo municipal socialista de Ferrol lleva este jueves 31 de agosto a pleno una moción en relación a los restos arqueológicos hallados de la calle San Francisco

Exposición de motivos

«El origen de Ferrol es, de algún modo, un gran desconocido de la historia de la ciudad, y no porque no haya sido objeto de estudio por parte de historiadores a lo largo de los años, sino porque no habían aparecido restos de calado que hubiesen confirmado las diferentes hipótesis sobre el barrio de Ferrol Vello, el más antiguo del actual municipio»

«Es cierto que en diferentes obras ejecutadas en estos últimos años han aparecido restos compatibles con la muralla medieval o con el castro de los que hablan expertos en esta materia, como los hallazgos de la calle del Cristo en una parcela propiedad del Instituto Gallego de Vivenda e Suelo, pero también es cierto que la decisión final de la parte competente, la propiedad con informe de la Dirección General de Patrimonio, fue la de tapar todo y seguir como si nada»

«Y así llegamos al pasado 19 de marzo, cuando en el transcurso de las obras de reurbanización de la calle San Francisco, aparecieron una serie de vestigios que, según los diferentes informes, se corresponden con la muralla antigua, Puerta del Castro, e incluso con el muelle, todo eso, por lo menos, de origen medieval»

«De hecho, coinciden dichos restos con lo que consta en planos del siglo XVIII»

«Además de cumplir con el procedimiento establecido por la Dirección General de Patrimonio para este tipo de hallazgos, el entonces gobierno municipal, presidido por el socialista Ángel Mato, decidió, en base a la importancia que parecían tener esos restos y después de recibir el asesoramiento de la empresa de arqueología municipal y de los profesionales de la Cátedra de Arqueología firmada en 2021 entre el Ayuntamiento de Ferrol y la Universidad de A Coruña, solicitar no solo los preceptivos informes, sino trabajar en un modificado de la obra de la calle, de modo que se variasen las canalizaciones y se desviase ligeramente el acceso a la vía del tráfico rodado, dejando los vestigios fuera del ámbito de la obra con la intención de que su musealización tuviese un proyecto singuralizado y claramente diferenciado de la urbanización de la calle»

«Sorprende en este campo el desprecio absoluto que el actual ejecutivo del Partido Popular está teniendo por una concejalía, la de Patrimonio Histórico, que parece no tener nada que decir ni que valorar de una decisión que está adoptando en exclusiva el área de Urbanismo, que está mezclando dos cuestiones que, entendemos, deberían separarse y trabajarse de forma individual, aunque en colaboración y con una lógica coordinación»

«Todo esto fue hace cinco meses y, en ese tiempo, el entonces gobierno local inició los trámites citados»

«El actual ejecutivo, lejos de seguir estos trabajos, viene de anunciar que no va a hacer absolutamente nada, más allá del mínimo que exige la ley, que es proteger en la construcción esos restos y taparlos»

«Hablando claro: el Partido Popular va a enterrar los que parecen ser los únicos restos conocidos del origen de Ferrol, va a esconder una parte importante de nuestra historia. Y no solo eso, sino que para tomar esta decisión perdió más de dos meses, lo que puede poner en peligro el cumplimiento de los plazos que exige el Edusi, fondos europeos con los que se sufraga esta actuación y que establece que tiene que estar finalizada a 31 de diciembre de este año»

«Fondos europeos que, por cierto, sufragan proyectos modificados, como hizo hasta el momento y que lo mismo hará seguramente con la calle San Francisco, que tuvo que modificar el proyecto inicial con la variación de las canalizaciones»

Por todo esto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ferrol pide al pleno de la corporación que adopte los siguientes acuerdos:

«Que el gobierno municipal reconsidere su decisión, conserve y musealice los restos encontrados en la calle San Francisco, a través de la concejalía de Patrimonio Histórico, para uso y disfrute de la ciudadanía, dejando estos vestigios fuera del ámbito de la obra de reurbanización»

«Que el gobierno municipal incluya dentro de la Cátedra de Arqueología la recuperación y puesta en valor de los vestigios, adoptando las medidas y financiación necesarios para tal fin»