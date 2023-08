Próximas accións do Xeoparque Cabo Ortegal como iniciativa recoñecida pola Unesco

Visibilizando o Xeoparque

A Asociación para a xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal recibía en maio deste ano o distintivo de “Global Geopark”, un dos tres principais recoñecementos da UNESCO, xunto co de Patrimonio da Humanidade e Reserva da Biosfera.

Este distintivo chegaba pouco despois de ter inaugurado unha serie de accións de visibilización do proxecto como foi o deseño de materiais para eventos deportivos, merchandising ou folletos turísticos e mapas; ao igual que as primeiras intervencións murais de gran formato. Foron os concellos de Valdoviño, Cedeira, San Sadurniño e Cerdido os primeiros en deixar esta pegada, coas intervencións artísticas de Doctor Toy, Nove Noel, Miguel Peralta e Iria Fafián.

A actividade enxalzaba varios recursos patrimoniais da zona como a falla de Valdoviño, a serra da Capelada, a paisaxe de ribeira ou a Fraga dos Casás e terá continuidade no resto dos concellos que forman parte do Xeoparque.

Outra das actuacións que deron a coñecer a riqueza patrimonial, neste caso centradas o núcleo do proxecto, a xeoloxía, foron e son as XeoRutas, nas que levan participado un total de 668 persoas durante este ano dende Semana Santa ate este momento do verán; sendo os itinerarios de maior éxito en volume de público a ruta da praia de Areas Negras, a do Arsénico, da Mina Piquito, O Limo, Cantís, Volcáns, Cabos ou do Granate.

Próximos pasos

Co gallo de seguir divulgando entre a poboación local e as persoas visitantes ao territorio as potencialidades deste proxecto, a Asociación inicia este sábado 26 de agosto unha exposición de paneis didácticos de carácter itinerante, financiada pola Deputación da Coruña, entidade que ten apoiado o proxecto do Xeoparque dende os seus inicios.

A exposición estará presente nos 7 concellos da zona e as datas máis próximas para vela son:

Do 25 ao 28 de agosto, en San Sadurniño, facendo coincidir coa Feira Rural que congregará a numerosos participantes o sábado 26 de agosto.

Do 28 de agosto ao 4 de setembro, no paseo peonil da praia de Pantín, en Valdoviño, datas que conflúen coa celebración do evento internacional do surf, Pantín Classic Galicia Pro. A exposición consta de 4 paneis dobres, enmarcados nunha estrutura de ferro, que tratan a orixe do Xeoparque Cabo Ortegal, a definición desta figura, que busca o desenvolvemento local do territorio, os Geosites e os Lugares de Interese Xeolóxico (LIX), ou o funcionamento da rede mundial de Xeoparques da UNESCO.

Deste modo, poderase coñecer durante a exposición os 16 Xeoparques que operan no territorio estatal e realizar un percorrido moi visual pola historia do Xeoparque Cabo Ortegal, con datos moi curiosos ordenados nunha liña temporal.

Esta cronoloxía fai alusión a Isidro Parga Pondal, ilustre químico galego e apaixonado da xeoloxía, que en 1958 realiza o Mapa Tectónico de Galicia. Este mapa foi considerado excepcional e novidoso en toda Europa, atraendo ás Universidades Centroeuropeas que realizaban aquí as súas investigacións. Foi realmente o preludio para que, nos anos 80, as Escolas de Xeoloxía Nacionais comezasen a visitar a zona para profundar e completar os estudos das peculiaridades xeolóxicas deste enclave tan singular, realizándose un elevado número de teses doutorais.

Os paneis tamén recordan a visita no mes de agosto de 2022 dos auditores da UNESCO, Chris Woodley-Stewart (Reino Unido) e César Goso (Uruguay), para realizar a auditoría in situ e avaliar a calidade do proxecto. Este momento foi clave para acadar a aprobación definitiva, na 216o Sesión do Consello Executivo da UNESCO, do Cabo Ortegal como Xeoparque Mundial.

Así mesmo, e dada a necesidade de seguir pulando pola investigación e adquisición de capacidades de cara o bo desempeño e xestión do Xeoparque Cabo Ortegal, o xeólogo Francisco Canosa participará a principios de Setembro en Marrakech nun encontro da Rede Internacional de Xeoparques, denominado “10th International Conference on UNESCO Global Geoparks 2023”.

O encontro terá lugar entre os días 7 a 11 de Setembro e facilitará o intercambio de boas prácticas entre os distintos xeoparques, mediante a realización de varios workshops temáticos, participando UGGp Cabo Ortegal no grupo de traballo denominado “Xeoparques: conversación e valorización dos lugares do patrimonio xeolóxico”. Ademais, no marco desta convención, levarase a cabo a Asemblea Xeral do GGN, coa participación por primeira vez do noso Xeoparque, e a posterior visita de campo ao Xeoparque M’Goun na zona de Azilal e de Béni Mellal.

Esta será a primeira intervención da Asociación como Global Geopark e constituirá unha ocasión para coñecer, de primeira man, outras fórmulas de xestión, metodoloxías de interpretación e divulgación e actividades educativas, que se podan transferir como boa práctica á Asociación, para reforzar o seu traballo interno e tecer a rede coas “entidades amigas”, asociacións do territorio que actúan como prescriptoras e impulsoras deste ambicioso proxecto.

Outra das accións programadas dende a Asociación para a xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal será a aprobación e posta en marcha do proceso de selección dun equipo técnico propio, encargado de coordinar e definir a estratexia dos vindeiros anos. A creación desta estrutura administrativa será necesaria para garantir a estabilidade do Xeoparque, a consecución dos obxectivos marcados pola UNESCO e a consolidación do proxecto.