El PsdeG PSOE de Ferrol solicita que se mantengan las inversiones comprometidas en el mandato anterior

El Grupo Municipal Socialista del Concello de Ferrol solicita que se mantengan las inversiones comprometidas durante el mandato anterior.

El grupo socialista ha votado en contra de la modificación del anexo de inversiones que supone la desaparición de inversiones por importe de cerca de tres millones y medio de euros.

Así, en la comisión de Hacienda celebrada este martes 22 de agosto en el ayuntamiento, el grupo socialista ha dictaminado negativamente la modificación en el anexo de inversiones del presupuesto de 2021 propuesta por el gobierno de José Manuel Rey Varela.

En la dicha propuesta el gobierno municipal elimina las partidas destinadas a: Rúa G en Caranza con un importe de 102.000,00 €.. El aglomerado camino C31 y C31A en Cobas cuyo importe alcanza los 54.708,66 €. La pavimentación del camino C4 también en Cobas por 93.982,27 €. Ciudad del Deporte con 250.000,00 €. Camiño da Cruz. En Brión con un importe de 56.521,65 €. Mejora de eficiencia energética con un importe de 410.190,00 €. Proyecto cuadro de Esteiro cifrado en 260.000,00 €. Humanización Estrada de Castilla por 1.453.750,00 €. Reurbanización Coruña/Rubalcava en 90.000,00 €. Ejecución del PMUS con un importe de 228.455,00 €. y el Mercado de Recimil cifrado en 400.000,00 €

Además, desaparece la partida destinada al plan sociocomunitario de San Pablo. El grupo socialista ha solicitado al actual gobierno que se centre en gobernar en lugar de “facer revisionismo do goberno anterior”.“O labor do goberno é gobernar e a da oposición a de fiscalizar a opción de goberno, e non ao revés” ha manifestado el grupo socialista.

“É a primeira vez que un goberno municipal paraliza os proxectos iniciados polo goberno anterior, rachando cos consensos alcanzados para a elaboración do anterior anexo de investimentos, que contou coa participación dos distintos grupos políticos”, han asegurado desde el grupo municipal socialista.