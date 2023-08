La ministra de Defensa visita en Ferrol la «Méndez Núñez» que permanecerá en el Mediterráneo durante cuatro meses

La ministra de Defensa, en funciones, Margarita Robles se ha trasladado en la mañana de este lunes a Ferrol con el fin de efectuar una visita de despedida a la fragata “Méndez Núñez” , que está previsto que zarpe este viernes, día 18, de su base ferrolana para iniciar su integración en la agrupación permanente de la OTAN SNMG-2, en aguas del Mediterráneo, durante cuatro meses y donde “España está realizando un gran papel”.

La ‘Méndez Núñez’, con una dotación de 232 efectivos (205 de la propia fragata más infantes de Marina con sede en Madrid y personal del helicópero que se incorporará en Rota) bajo mando del capitán de fragata David Díaz-Caneja, se incorpora a la Operación ‘Noble Shield’ en el Mediterráneo, desde el 18 de agosto hasta el 22 de diciembre.

Previamente a la llegada de la ministra hicieron acto de presencia el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro Sánchez; el Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz; y el Comandante Jefe de la 31 Escuadrilla de Superficie, capitán de fragata Jesús Viñas Barciela; que fueron recibidos a bordo del buque por su comandante, el capitán de fragata David Antonio Díaz-Caneja Greciano.

Atracadas en los muelles del Arsenal las otras cuatro fragatas de la serie F-100 «Alvaro de Bazán»

A las doce menos cuarto de la mañana subía a bordo de la fragata la ministra Margarita Robles; acompañada por la Directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro Llamazares; y la subdelegada del Gobierno en Coruña, María Rivas López.

Fue recibida por el comandante de la fragata, AJEMA, ALARFER, un piquete de honores y una representación de la tripulación del buques.

En el Centro de Información de Combate

Seguidamente en el Centro de Información de Combate (CIC), de la “Méndez Núñez” le fueron explicados todo tipo de detalles relativos a la fragata, dotación y próximas operaciones durante la integración en la OTAN SNMG-2,.

Robles ha recibido una explicación sobre el alistamiento de los buques que se preparan para el despliegue, a cargo del comandante de la 31 Escuadrilla de Escoltas, capitán de fragata Jesús Viñas, y otra sobre los cometidos y capacidades del buque orientados a la operación multinacional, ofrecida por el comandante Díaz-Caneja.

En la charla, la ministra se ha interesado por la dinámica de trabajo y toma de decisiones en estas agrupaciones, por la moral de las dotaciones y por el tipo concreto de actividades que van a realizar.

La misión principal de la operación es dar la máxima visibilidad y presencia de la OTAN para conseguir efectos de disuasión sin escalar la situación.

Para ello, se realizan labores de vigilancia activa reforzada sobre unidades de la marina rusa y actividades de adiestramiento en la zona del mar Mediterráneo.

“No hay mayor honor que ser ministra de Defensa”

Pasadas la una de la tarde la ministra se dirigió a la zona del castillo de proa en donde se encontraba formada una gran parte de la dotación y pronunció unas palabras de saludo.

Margarita Robles ha deseado a su dotación buena suerte y el mayor de los éxitos, “porque sus éxitos, son los de España”, un aliado serio y comprometido con sus socios de la Alianza llevando a cabo actualmente notables despliegues por aire, mar y tierra, “lo que da una imagen de la importancia que tiene España en el ámbito de la OTAN”, ha afirmado.”Esta misión que van a realizar como tantas otras de la Armada Española es un motivo de orgullo y y de satisfacción”.

“Ferrol es una ciudad que está muy unida a la Armada, España entera está muy unida a la Armada y España entera se siente muy representada por todos ustedes. Cada vez que un buque de nuestra Armada sale a una misión internacional, en este caso de la Méndez Núñez al Mediterráneo para trabajar por la paz todos los españoles nos sentimos representados, siempre dicho que ustedes son los mejores embajadores de nuestro país. Un país, como es España, dinámico, que quiere contribuir a hacer un mundo mejor . Y siempre pongo de relieve lo que es la Armada Española que durante tantos años en tantísima historia ha escrito unas páginas gloriosas y que en este momento también las está escribiendo.

Vivimos una situación complicada y difícil en el mundo, en particular en lo relativo a la guerra de Ucrania, y el compromiso de España con esta nación es un compromiso total, absoluto, porque al final se está trabajando por la paz, por la libertad y por la seguridad en rl mundo. Es el compromiso que tenemos con Ucrania, es un compromiso que tenemos también con el mundo moderno y es un compromiso que tenemos con la OTAN.

Por eso es una satisfacción saber que una vez más una fragata española , en este caso la Méndez Núñez y toda su dotación al completo van a estar dando lo mejor que tienen, que es su profesionalidad, su generosidad y su entrega ”.

“Quiero desearles todos los éxitos en esta misión, porque son los éxitos de España, son los de una sociedad en paz, porque precisamente en el Mediterráneo donde se han escrito tantas `páginas de Historia ustedes van a escribir una página más”

“En este caso he tenido la oportunidad de poder venir aquí, a Ferrol, y una satisfacción porque Ferrol es una ciudad a la que me siento tan cercana, por muchísimas razones, pero sobre todo ..es que me siento muy cercana con los ferrolanos y las ferrolanas, y muy particularmente unida todos ustedes, con todas las ilusiones, con todas las esperanzas ante una misión en la que todos tenemos puesto nuestro punto de mira, nuestras ilusiones y nuestro orgullo”.

Tras señalar que “para mi no hay mayor honor que ser ministra de Defensa y estar hoy aquí y espero que a la vuelta también lo podamos hacer, aquí estarán sus familias para recibirlos con los brazos abiertos, que son lo más importante”, habló sobre el orgullo hacia la Armada Española y pidió a la tripulación que transmita a todos sus familiares su cariño y su reconocimiento.

Dejar bien alto el pabellón de la Armada

Asimismo el AJEMA, AG Antonio Piñeiro Sánchez también tuvo palabras de saludo a la dotación.”Yo también estoy muy orgulloso de la Armada que mando. Y en el caso particular en vosotros que personalizais hoy en día la punta de lanza de lo que la Armada debe estar preparada para hacer.

La razón de ser de las Fuerzas Armadas es estar en estas operaciones y aquí es donde vais a estar vosotros para dejar quedar bien alto el pabellón de la Armada y muy alto el pabellón de España como así ha sido y como seguirá siendo.

Mucha suerte y que cada uno de lo mejor que tiene”.

Foto de familia y despedida

Tras la” foto de familia” la ministra ha conversado con parte de la tripulación y les ha preguntado por la misión, y se ha interesado por cómo lo llevan sus familias, a las que ha transmitido, nuevamente, su cariño y reconocimiento.

Una vez finalizada la parte oficial de la visita Margarita Robles respondió amablemente a preguntas de los muchos medios de comunicación presentes en estos actos. Y ya por último la ministra se ha trasladado al Centro Deportivo Socio Cultural de la Armada ‘El Montón, donde ha compartido un almuerzo con autoridades, entre ellas el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro E. López Calderón.

La “Méndez Núñez” y las agrupaciones de la OTAN

La fragata ‘Méndez Núñez’ (F-104), entregada a la Armada en 2006, es el cuarto buque de las 5 fragatas clase F-100, de moderno diseño y grandes capacidades militares, de las que destacan su sistema de combate AEGIS y radar SPY en defensa aérea.

El buque ha participado en múltiples misiones y operaciones, entre ellas el rescate de los pesqueros españoles (‘Playa de Baquio’ y ‘Alacrana’) en 2008 y 2009, respectivamente, en la Operación ‘Unified Protection’ (Libia) en 2011, en la Operación ‘Atalanta’ (Somalia) en 2012-13, integración en diversas SNMGs y despliegue cooperativo en 2019 que terminó con la vuelta al mundo. Precisamente al finalizar este despliegue la “Méndez Núñez» fue recibida en Ferrol por la ministra de Defensa, Margarita Robles, entonces también ministra en funciones.

Las SNMG son las Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN, que proporcionan una presencia marítima permanente a la Alianza en la zona marítima euroatlántica. En totas, existen cuatro agrupaciones multinacionales navales de esta naturaleza: dos de buques de escolta (SNMG 1 y 2) y dos de unidades de medidas contraminas (SNMCMG 1 y 2).

Actualmente el concepto SNMG ha cambiado hacia el de fuerzas de alta disponibilidad, lo que significa que su acción y gestión son más flexibles.

España, que está totalmente integrada en los procedimientos de la OTAN, ha asumido el mando de estas agrupaciones navales en repetidas ocasiones.