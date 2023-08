As Somozas recibe una subvención para acometer mejoras en el pabellón municipal

El Ayuntamiento de As Somozas ha recibido una subvención en régimen de concurrencia competitiva, por valor de 61.620 euros, para mejorar lanas infraestructuras y el equipamiento técnico y deportivo del pabellón municipal.

La finalidad de esta actuación, con cargo a la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, es disponer unas instalaciones deportivas municipales modernas y actualizadas, que permitan hacer deporte en las mejores condiciones posibles y, de este modo facilitar su acceso tanto a los clubes como a los vecinos

Según indica el regidor, Juan Alonso “a nosa intención será sempre a de mellorar as dependencias municipais, e solicitamos esta subvención para obter un pavillón polideportivo mellorado, no que as entidades deportivas locais e a veciñanza poidan practicar deporte coas maiores facilidades”.

O alcalde ha añadido que “desde o noso equipo de goberno realizamos unha aposta decidida pola práctica deportiva e os hábitos de vida saudables, promocionando todo tipo de actividades que fomenten a realización do deporte desde idades temperás”.