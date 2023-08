Ortigueira amplía su transparencia con el primer pleno retransmitido en directo

El Concello de Ortigueira amplía su transparencia para con la ciudadanía. Por primera vez en la historia, una sesión plenaria celebrada en la Casa Consistorial ortigueiresa se pudo seguir en vivo y en directo a través de internet.

El pleno celebrado esta semana fue retransmitido en ‘streaming’ a través de la plataforma seneca.tv y desde el momento de su finalización, está disponible para que lo consulte toda persona que así lo desee, ‘cortado’ por intervenciones. También se puede revisionar en el canal de Youtube del Concello. A mayores, el pleno también fue el primero en el que los vecinos tuvieron voz. Porque al término de la sesión, los presentes en el Salón de Plenos tuvieron la oportunidad de realizar ruegos y preguntas a los representantes de la corporación municipal.

Con estas medidas, la corporación demuestra su compromiso por abrir la institución a la ciudadanía y el nuevo ejecutivo local reafirma el valor de transparencia como pilar fundamental en su forma de gobernar. En cuanto a su contenido, la sesión plenaria estuvo marcada por las aprobaciones de las modificaciones de crédito para que el gobierno municipal pueda hacer frente a las obligaciones de pago que se ha encontrado a su llegada al Consistorio.

Cabe recordar que, tras solicitar una auditoría interna al servicio de Intervención municipal, la persona encargada concluyó a mediados de junio que existía una deuda con las distintas administraciones de 1,97 millones de euros. A mayores, dicho informe reflejó que “Ortigueira contaba con menos de 3.000 euros (2.811,93 euros, en concreto) para la ejecución de gastos corrientes hasta el 31 de diciembre de 2023” y que, por lo tanto, “los créditos presupuestarios se encuentran totalmente agotados”.

Así, por un lado, se aprobó la modificación de crédito como extraordinario financiado con cargo al remanente de tesorería por un importe total de 311.782,53 euros. “Es necesaria para dotar de crédito suficiente a las facturas y gastos ya comprometidos como la Carrera Popular, el Torneo de Pádel, el Torneo Interparroquial de Fútbol Sala, costes de Seitura o el Xeoparque”, explicó el alcalde, Valentín Calvín. Votaron a favor PP y PSOE, mientras que Primeiro Ortigueira y BNG se abstuvieron.

Isabel Rego, única concejala de Xunto a Ti y miembro del equipo de gobierno, no pudo estar presente en el pleno. Por otro lado, también obtuvo los votos suficientes para ser aprobado el reconocimiento extrajudicial de crédito de 366.579,68 euros, que incluye facturas de diferentes proveedores. “Corresponden a gastos realizados sin que hubiese crédito en las partidas presupuestarias o sin el procedimiento adecuado”, explicó el regidor. Este punto también fue aprobado con los votos a favor del PP y las abstenciones de PSOE, Primeiro Ortigueira y BNG.

A mayores, el pleno también estuvo a favor de participar en el Plan Adicional 2/23 de la Deputación de A Coruña, que permitirá a Ortigueira recibir 769.655 euros. De ellos, 440.821 euros irán destinados a gastos corrientes y 283.843 para financiar dos obras: el aglomerado de caminos en San Claudio, Senra, Freire y Cuíña y la renovación de las instalaciones del campo de fútbol de San Claudio.

Declaración contra los macroeólicos

En otro orden de cosas, cabe destacar el rechazo unánime que la corporación expresó a la instalación de los parques eólicos de Barqueiro y de Badulaque. A propuesta del BNG, todos los grupos políticos recalcaron su compromiso de instar a las distintas administraciones a emitir informes negativos por el impacto ambiental que las instalaciones generarían en el municipio.

En una pregunta posterior, el alcalde recalcó su firme voluntad de “llegar hasta las últimas consecuencias”. “No vamos a permitir que esto se implante. Pero no es un pensamiento de ahora, sino de siempre. Desde el primer momento trabajamos para que no se instalasen estos macroeólicos. Estamos a favor de los vecinos y en contra de los macroeólicos. Haremos lo que sea preciso para que no se implanten, siempre dentro de la ley”, finalizó.