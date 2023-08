Acuden a su puesto de trabajo en Ferrol y se encuentran con el negocio cerrado y los jefes «desaparecidos»

Como cada lunes, las trabajadoras del establecimiento de estética ‘Marylyn Nails Ferrol’, emplazado en la plaza de España, número 11, acudieron esta semana a su puesto de trabajo para encontrarse con la persiana bajada y los jefes «desaparecidos».

Según asegura una de ellas, Mariana López, la jefa dio a todas las empleadas una semana de vacaciones y, a su regreso, se encontraron con «el local completamente vacío y cerrado». Además, los números de teléfono de los responsables «no existen, están bloqueados», la página de Instagram está bloqueada y en Internet el negocio aparece como «cerrado permanentemente».

El problema, apunta esta trabajadora, es que los empleados siguen «dados de alta» y, sin autorización de sus jefes, no pueden darse de baja.

La estética, añaden, no les ha pagado el último sueldo ni el finiquito que les correspondería. «Por lo que tenemos entendido, se llevaron todo, ya que hay gente que los vio vaciar el negocio al día siguiente que ya nos dieron las vacaciones«, ha apuntado.

SIN SOLUCIÓN

Otra de las trabajadoras, Cintia Cores, también detalla que «en los últimos días» han intentado informarse en distintos lugares, sin ningún resultado. «Todo el mundo nos dice que no, que aquí no es, que aquí no nos pueden ayudar. Aunque nos dan mucho ánimo y que la cosa va a ser para rato, ya que, aunque la denuncia esté hecha, eso lleva bastante tiempo», ha apostillado.

Actualmente, en el negocio trabajaban cuatro empleadas más una quinta chica que acudía solo fines de semana.

En cuanto al paradero de los propietarios del establecimiento, las trabajadoras aseguran que desconocen en dónde están. «Supuestamente, ellos se iban para Suiza, porque supuestamente la madre de nuestra jefa estaba enferma, pero no sabemos dónde están, a lo mejor están allá, a lo mejor están aquí, pero la Policía y todos han intentado contacto con ella y nada, no da señales«, finalizan.