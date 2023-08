Medio cento de ciclistas participan na cronoescalada Sanrockeira en Naraío, San Sadurniño

A comisión de festas de Naraío, o Concello de San Sadurniño e o club Biela e Chaveta organizan para a tarde deste venres 11 de agosto a I Cronoescalada Sanrockeira

Unha proba ciclista na que onte, ao peche das inscricións, se anotaran un total de 52 participantes co obxectivo de marcar o mellor tempo nos pouco máis de tres quilómetros que separan a pista polideportiva da Veiga do lugar de Quintiá, situado 468 metros máis arriba.

A cronoescalada comezará ás 18:30h dándo saídas de cada minuto e pasando polo Eirexado, Correlo, o Cerdeirido, a Cernada, Lourido e, finalmente, Quintiá. En todo ese trazado non se cortará a circulación e, por esta razón, prégaselles ás persoas usuarias da pista que circulen con precaución entre a hora de inicio e as 19:45 h, momento en que está previsto que remate esta contrarreloxo coa que se abre a fin de semana festiva do San Roque.

A proba está dividida por categorías dentro de dúas modalidades, unha para bicis de estrada e outra para bicis BTT. No primeiro apartado hai seis clasificacións por idades, tanto en masculina como en feminina: Sub 23, 19 a 22 anos, Elite, 23 a 29, Máster 30, Máster 40, Máster 50 e Máster 60. Na segunda modalidade, para bicicletas de montaña, os e as participantes encádranse en Máster 30, Máster 40, Máster 50 e Máster 60.

A saída para a primeira persoa participante darase ás 18:30h e a partir de aí irán arrancando individualmente cada 60 segundos. Os tempos controlaranse con cronometraxe manual. O itinerario discorre sobre firme aglomerado, algo que favorecerá ás bicicletas de roda estreita e razón pola que a organización dividiu a proba en dúas modalidades, sabedora de que a evolución con roda ancha é, a priori, máis lenta.

O primeiro quilómetro de trazado, entre o Eirexado e a Cernada (polo camiño novo de Lourido) ten escasa dificultade, con costas suaves, algún segmento chan e incluso algunha baixada. A cousa complícase na volta do rego, a 2,4 km da meta, onde empeza un ascenso ininterrompido ata practicamente o final, cuns últimos metros en terreo chan de novo no que será posible esprintar para ganar algúns segundos… sempre que queden folgos para facelo.

Os dorsais poderán retirarse ata as 18:00h presentando o carné ou a licenza federativa. Todos os ciclistas terán cobertura dun seguro e, ademais, a organización tamén contará con ambulancia ante posibles incidencias. Na chegada haberá avituallamento líquido para todas e todos os participantes, que poderán regresar á saída polo mesmo camiño respectando o avance de quen aínda estea subindo.

Ademais cómpre ter en conta que a pista estará aberta ao tráfico durante o transcurso da proba. De aí que se lle pregue a máxima precaución tanto ás persoas participantes como ás usuarias da vía, a quen tamén se lles pide que, de ser posible, usen itinerarios alternativos entre as 18:30 e as 19:45h, hora estimada de remate da crono.

Na modalidade de bicicleta de estrada levarán trofeo os tres mellores tempos masculinos e femininos das seis categorías. Na modalidade BTT haberá trofeo para as primeiras persoas clasificadas -masculino e feminino- en cada unha das catro categorías Máster. Ademais tamén se lle entregará galardón a quen fagan o mellor rexistro feminino e masculino tanto na xeral en estrada como na xeral en BTT.

Máis actividades e, por suposto, festa

A I Cronoescalada Sanrockeira é o aperitivo para dous días de festa, sábado e domingo, na honra do San Roque. O programa do sábado arranca co pasacorredoiras dun grupo de gaitas, seguido cara ao mediodía de misa, «fuegho» e sesión vermú animada por Pekados. O grupo musical repetirá na verbena da noite na compaña de Origen. O domingo volve haber misa, fogos e «función» de mediodía, neste caso coa orquestra Trébol, quen compartirá escenario pola noite coa Claxxon.

O propio domingo aínda hai dúas citas máis que reseñar. Ás 10:00h partirá do castelo de Naraío a Xeorruta das Pías guiada polo doutor en Xeoloxía Fran Canosa. Primeiro baixarase á fervenza do Castro para comprender os fenómenos litolóxicos que marcan a fronteira sur do Xeoparque Cabo Ortegal e, posteriormente, subirase a Racamonde para observar sobre o terreo as formacións graníticas que afloran na paisaxe. Ese punto, o máis elevado do concello de San Sadurniño, ofrece unha vista panorámica de case todo o territorio declarado recentemente pola UNESCO como xeoparque mundial.

Para participar no percorrido hai que reservar praza a través desta ligazón (10€ por persoa).

A segunda proposta do domingo festivo en Naraío é o «Trofeo 50º aniversario da UDC Narahío», co que o club local prosegue coa celebración do seu medio século de vida como equipo federado. O partido, preparatorio da temporada, enfrontará aos anfitrións coa SDR Neda a partir das 18:30h.

Percorrido da I Cronoescalada Sanrockeira en Google Maps

Regulamento da proba

Perfil do trazado en wikiloc (aparece só o percorrido desde o Eirexado, aínda que a proba sae da pista polideportiva)