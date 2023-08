Rey Varela da a conocer los importantes problemas económicos del Concello de Ferrol

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, daba a conocer los problemas económicos existentes en el Concello de Ferrol tras el informe realizado por la concejalía de Hacienda y del que daba cuenta este lunes en la junta de gobierno local y posteriormente en rueda de prensa.

Este informe “realizado en 50 días”, con el objetivo de conocer “os problemas económicos do Concello” y que servirá para dar forma a los presupuestos de 2023, que en próximos días negociará con los representantes sindicales y los grupos políticos de la corporación municipal, con el objetivo cumplir la promesa electoral de tenerlos aprobados en sus primeros cien días de mandato, aunque no quería dar una fecha exacta para el pleno de votación “xa que o importante é ir facendo o calendario”, recordando que el mes de agosto “é hábil e o goberno non se vai de vacacións”, como también están trabajando en la redacción de los presupuestos municipales de 2024.

En la actualidad hay 50 servicios sin contrato “e algúns deles dende fai anos”, lo que no indicaba “unha boa xestión municipal”, afirmaba José Manuel Rey Varela. Debido a esto, el Concello de Ferrol tiene en la actualidad 32 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales en 2022 “o que é a metade do orzamento municipal, aprobado a través de convalidacións”.

Por áreas, ponía de ejemplo la concejalía de Cultura “con 0 euros para a programación cultural do segundo semestre do ano”, en Fiestas “tan so 20.000 euros sen programación” y en Deportes “únicamente 200 euros.”

En materia de personal el Concello de Ferrol tiene pendiente de pagar 1 millón de euros en materia de consignación presupuestaria en horas extra en 2022, algo que puso en peligro el servicio de socorrismo en las playas de este año, debido a que hubo que renegociar esta deuda, que en el caso de los socorristas es de 30.000 euros.

Otro aspecto que le preocupaba al alcalde de Ferrol eran las últimas facturas “elevadas nun 50%” en los últimos meses del anterior mandato con respecto a 2022, como en el caso de parques y jardines pasando en febrero de 2023 de 95.000 a 145.000 euros, además de que estas facturas están sin abonar desde ese mes. A esto hay que sumarle que está pendiente de tramitar una indemnización de 1,8 millones de euros desde 2020, por lo que en esta área “hai un problema económico de 2,5 millóns de euros.”

Algo similar ocurre en limpieza viaria y recogida de residuos, con una factura de enero de 2022 tenía un importe de 173.000 euros y el anterior gobierno municipal le solicitó a la empresa “actualizala aos custes reais e dende aquela chegan dúas facturas en vez de unha”, afirmaba José Manuel Rey Varela. La de limpieza llega “con sobrecustes” y otra referente a la recogida de residuos sólidos urbanos, lo que supone un problema de 5,2 millones de euros “de aquí ao final de ano.”

En Emafesa hay un informe de liquidación de 2023 con pérdidas de 2,8 millones de euros, mientras que en marzo de 2023 la empresa solicitó una subvención al Concello de Ferrol de 2 millones de euros para solventar este problema, para no darse la situación legal de disolución de la empresa, tras una reunión del consejo de administración de la que no habían sido informados por parte del anterior gobierno el resto de grupos municipales, afirmaba José Manuel Rey Varela.

El alcalde también recordaba sus palabras de la semana pasada sobre el estado económico de la concejalía de Urbanismo, con deudas de 3 millones de euros en obras como la calle de la Iglesia o la reforma del fondo norte del estadio de A Malata, entre otras intervenciones.

Otro tema preocupante eran la deuda económica que el Concello de Ferrol mantiene con la Autoridad Portuaria, de 8 millones de euros “por non orzamentar os cánones” desde la firma del convenio de cesión de terrenos firmada en 2020 por el anterior gobierno municipal, porque una parte del IBI de estos terrenos es asumida por la Autoridad Portuaria y la otra parte de la concesión la debe asumir el Concello de Ferrol.

En relación a las obras de urgencia que se están cometiendo en el estadio de A Malata para cumplir con las exigencias de LaLiga estas “avanzan con moita celeridade” y desde el Concello de Ferrol esperan “cumprir co obxetivo” de que pueda estar finalizadas cuanto antes y el Racing de Ferrol no tenga que desplazarse a Balaídos para disputar su primer partido liguero como locales ante el Sporting de Gijón.

Y sobre las actuaciones en el resto de las instalaciones deportivas municipales de la ciudad, José Manuel Rey Varela lamentaba mucho su estado y su responsabilidad era “buscar solucións”, esperando que algunas de ellas ya puedan tenerlas en los presupuestos municipales de 2023, pero a día de hoy “con 200 euros pouco pode facerse.”

De todos estos temas, el anterior gobierno municipal tenía conocimiento “debido a múltiples informes realizados pola Intervención durante todo o 2023”, afirmaba José Manuel Rey Varela.

Disculpas por el uso de la palabra “ilegalidad” en la nota de prensa municipal

Al mismo tiempo el regidor quería pedir disculpas por el error en la nota de prensa facilitada desde el Concello de Ferrol sobre su comparecencia tras la junta de gobierno local de la semana pasada en la que se calificaba de “ilegalidad” algunas de las actuaciones en las obras de la calle de la Iglesia por el anterior gobierno municipal y que provocó las quejas del anterior alcalde Ángel Mato y del grupo municipal socialista, acusando al actual gobierno de “vilipendiar y difamar”, al mismo tiempo que confirmaba que les facilitaría a los socialistas toda la información solicitada en la petición que han presentado por registro.

José Manuel Rey Varela recordaba que durante la intervención que fue grabada por los diversos medios de comunicación que él no había pronunciado esa palabra y sí la de “burato económico”, por lo que también le pedía explicaciones al respecto al anterior gobierno, aunque quería dejar claro que “en ningún momento quero dudar da boa fe do anterior gobierno”, pero se lamentaba de que mucha de la información que ha recibido en estos 50 días de mandato no la tuviera previamente en las reuniones del traspaso de poderes.