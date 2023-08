Agenda de este viernes día 4 de agosto, en la zona norte

—- Hoy viernes se conmemora el aniversario de la muerte de la actriz y sex symbol de los 50, Norma Jeane Mortenson, más conocida como Marilyn Monroe. La actriz californiana fue una de las primeras estrellas en usar el star-system de Hollywood. A pesar de que estuvo solo una década en activo, sus películas recaudaron $200 millones, siendo una de las figuras más emblemáticas de la revolución sexual de la época.

También un 4 de agosto nace Meghan Markle, exactriz y duquesa de Sussex. Tras su salida de la Casa Real británica junto con su esposo, el príncipe Harry, ambos fundaron su propia productora donde gestionan su patrimonio e invierten en actos de caridad.

—-La Iglesia celebra la festividad de los Santos Juan María Vianney (el Santo Cura de Ars), Perpetua, Eleuterio y Reinaldo.

TAL DÍA COMO HOY

(1884)-Nació en Ferrol Manuel de Vierna y Belando. Almirante de la Armada.

(1897)-Nació en Ferrol Juan Oriol García. Director de cine.

(1907)-En La Coruña, se publica el primer ejemplar de la revista A Nosa Terra.

(1909)-Nació en Ferrol Xosé María Pérez Parallé, que firmaba con frecuencia como Xosemaría Pérez Parallé, (+ en Fene el 1 de noviembroe de 1987). Fue un maestreo, poeta y escritor gallego

EL TIEMPO HOY

—-Se anuncia un día parcialmente nublado Una temperatura máxima de 22 º y una mínima de 17º. Lluvia probable, 20 % por la mañana. Humedad 67 %. Indice UV, muy alto 8. Viento ligero de 5 a 19 km/h.

El sol sale a las 7.25 horas. Se pone a las 21.52 horas.

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE DE GALICIA

—-La unidad móvil se encuentra hoy en As Pontes, en la plaza del Carmen, de 16.00 a 21.00 horas.

HORARIO DE VISITAS A LA ERMITA DE CHAMORRO

—-De miércoles a domingo, de 12.00 a 19.00 horas.

LA XUNTA EN FERROL

—-12,00 horas.-El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asistirá a la inauguración de Equiocio Ferrol 2023. En la parroquia de Covas (campo das Cabazas).

—-20,00 horas.- La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, entregará el trofeo Dirección Xeral de Cultura del certamen de hípica Equiocio Ferrol 2023. En el campo das Cabazas

ACTUACIONES MUSICALES EN LA ZONA DE A MAGDALENA

—Este jueves actuarán Cabrita Blue en la calle Magdalena.

EN LO DEPORTIVO

—- Equiocio vuelve al entorno de As Cabazas desde hoy viernes, al domingo, día 6, ,sin fallar a su cita anual con la competición y con los actos sociales y culturales.

Esta edición “es la más importante del concurso” desde que está en su actual ubicación, en la que volverá a haber una amplia representación de jinetes portugueses, aunque con la novedad en la calidad al limitar la participación a 250 caballos.

Como es habitual en estas últimas ediciones, Equiocio también potencia otras actividades como son los bautismos de surf o actividades para la juventud “en las que se han llenado todas las plazas”, como también es un “referente” de ocio y turismo familiar, con actuaciones musicales.

—-Hoy y mañana sábado se celebrará en las instalaciones del Club de Golf Campomar la 1ª Prueba del VII Circuito «Gauzón Ibérica»

Las salidas serán a tiro, hoy viernes a las 15:00 h. y el sábado a las 9:00 y 15:00 h. La modalidad de juego será Stableford Individual Hándicap y los jugadores participarán divididos en dos categorías, la 1ª categoría hasta hándicap 18,4 y la 2ª categoría desde hándicap 18,5, resultando premiados los dos primeros clasificados hándicap de cada categoría.

MUSEOS, MONUMENTOS Y EXPOSICIONES

En Ferrol

—- Castillo de San Felipe. Se puede visitar gratuitamente de 10.00 a 14,.00 h. y de 16.00 a 20.00 horas.

—-En la sala Carlos III de Exponav, del Museo de la Construcción Naval exposición “Atlánticos” en la que se muestran obras de artistas gallegos y portugueses. Entrada gratuita.

Horarios de visita al museo. Hasta el 17 de septiembre. Lunes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas. Sábados, de 10.00 a 20.00 horas. Domingos, de 10.00a 14.30 horas.

—-En el Museo Naval muestra de obras de los fondos pictóricos de la Sociedad Artística Ferrolana-SAF. Entrada gratuita. De martes a viernes, de 9.30 a 13.30. Sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas. Cierra los lunes.

—-Museo de Historia Natural (Plaza de Canido) durante los meses de julio y agosto permanecerá abierto de 10.30 a 14.00 horas. Cierra por las tardes.

—-Museo de la Semana Santa (entrada por los jardines de San Francisco). Por las mañanas de martes de domingo, de 10.00 a 14.00 horas. También por las tardes, sábados y domingos, de 17-00 a 20.00 horas.

—–Centro de Interpretación Caldoval, en Mugardos. Entrada gratuita. El horario de apertura es de martes a domingo de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.00 horas

En Mugardos

—-En el Local Social de Mayores exposición exposición «Nós tamén fomos emigrantes. Fotografías da Axencia EFE sobre a emigración española no século XX».

Se podrá visitar hasta el próximo 29 de agosto, de lunes a viernes en horario de 17.30 a 20.00 h.

FIESTAS EN LA ZONA NORTE

EN A CAPELA

—-Fiestas en honor a Nosa Señora das Neves

Hoy comienza la fiesta con la celebración de una gran verbena a cargo de Aixa Romay y disco móvil con Dj Federato

EN ARES

—-Fiestas en honor a San Roque

Hoy, en esta primera jornada de fiesta habrá juegos e hinchables para los más pequeños a partir de las 17.00 horas. A las 9.30 horas comenzará la Fiesta del Langostino, evento gastronómico que estará amenizado por Os Pimos.

EN FENE

—Felicia Pop, en Limodre

Durante los días 4 y 5 de agosto se celebra en el parque A Hortiña en Limodre el Festival Felicia Pop que contará con un cartel extenso los dos días.

Viernes 4, en esta jornada actuarán a partir de las 21.10 horas:

– Grampoder- Enamorados- Doctor Divago- The Oddballs- Dj Turista 78

– Dj Angel Snap!

EN FERROL

—-Mercado medieval

El Mercado Medieval regresa a Ferrol, pero en esta edición estrenando nueva ubicación, en la dársena de Curuxeiras, en el Puerto.

Se celebra entre el viernes 4 y el lunes 7 de agosto. Contará con muchas actividades, talleres, títeres, espectáculos, música en directo y sobre todo mercaderes y artesanía, respaldado por puestos con «buenos manjares» y una gran apuesta de espectáculos de calle para darle mucha vida a este evento.

EN MAÑÓN

—-Música Soulpores, En el antiguo albergue Abeiro do Sor.

Hoy comienza una nueva edición del Ciclo de Música Soulpores con la actuación de los grupos The Duellist y The Soulers.

EN MIÑO

—-Nueva edición de Lara Facu

Los días 4 y 5 de Agosto la localidad de Miño acoge la celebración de este festival que conjuga música y arte. El festival contará con un cartel formado por grupos de música indie independiente.

Las actuaciones musicales serán la siguientes:-Fillas de Casandra-La URSS-Medalla-Sandré-Las Odio-Exxasens-Ezpalak-True Mountains-Ella La Rabia-MT-Morgen-Bestas-Amoebo-Señora DJ.

EN NARÓN

—-En Sedes

Fiestas de San Estevo de Sedes, hoy por la mañana dianas y alboradas, dando paso, a las 13.30 horas, a la misa solemne con fuegos de artificio. El grupo Pasión animará la sesión vermú y también la verbena de la noche junto a la orquesta Dimensión.

—-En el Val

Hoy comienzan las fiestas de O Val, en honor a la Virxe das Neves a 22.30 horas con la oración de la misa solemne de las 12.30 horas que dará paso a la sesión vermú con el grupo Jaque, que además animará la verbena de la noche junto a la orquesta Olympus.

EN ORTIGUEIRA

—-Durante la jornada del hoy viernes 4 y sábado 5 de agosto, Ortigueira se llenará de música con la celebración de una nueva edición del Festival organizado por la Asociación Festival Habananeras e Canción Mariñeira en colaboración con el concello de Ortigueira. Los asistentes podrán disfrutar a lo largo del día de la actuación de diversas agrupaciones musicales.

Hoy a las 20.00 horas saldrá el pasacalles a cargo del grupo Rueiro.

EN PONTEDEUME

—- La Plaza de San Roque de Pontedeume acogerá los días 4 y 6 de agosto una nueva edición del Festival Internacional de Folclore, organizado por la Asociación Folclórica y Cultural Orballo. Los asistentes al evento podrán disfrutar durante estas jornadas con las actuaciones folclóricas de compañías de danza nacionales e internacionales.

EN VALDOVIÑO

—- El Ayuntamiento de Valdoviño vuelve a apostar por «escenarios paralelos» para sus propuestas culturales de verano

Este viernes, día 4, a las 21 h, en el entorno del parque infantil de A Frouxeira, invitará a niños y mayores al espectáculo «Sempre arriba. Hoxe sí!», con los sorprendentes números acrobáticos aéreos de Marta Iglesias.

EN AS PONTES

—-Final de las series españolas de Beach Rugby en la tercera edición del Beach Rugby 5 Vila das Pontes

El evento comienza este viernes a las 10:00 horas con una jornada de plogging en el entorno del lago y de la senda de la memoria en la que las personas participantes, al tiempo que realizan una ruta de senderismo harán una recogida de basura.

A partir de las 15:00 horas será el turno para la recepción de los equipos participantes y a partir de las 17:00 hora darán comienzo de los torneos en las categorías M14 y Mixed Abiltiy, una modalidad de rugby que incorpora a personas con discapacidad en la alineación de los diferentes equipos que integran el torneo.

Las finales de ambos torneos se disputarán a partir de las 20:00 horas y la jornada finalizará con la fiesta de presentación de las Series Españolas, a las 22:00 horas.