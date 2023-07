María Rivas pide prudencia durante la operación «Primero de Agosto»

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ha pedido prudencia y responsabilidad al volante en la operación especial Primero de Agosto, que ha comenzado el pasado viernes 28 de julio y que finaliza el martes 1 de agosto a las 24.00 horas.

María Rivas se ha acercado hasta el Centro de Gestión de Tráfico, donde ha supervisado el desarrollo de esta operativa en la que se despliegan más de 200 agentes en toda la provincia y en la que están previstos 285.250 en las carreteras coruñesas, el 25% del total de Galicia que en estos días alcanzará los 878.000.

La subdelegada ha incidido en la necesidad de extremar las precauciones en la conducción en un mes que registra el mayor volumen de desplazamientos por carretera de todo el año. Además ha informado que en lo que va de año en las carreteras de la provincia se han registrado un total de 15 accidentes mortales con 15 víctimas fallecidas, seis menos que en el mismo período de tiempo del 2022.

María Rivas ha reiterado que cada una de estas víctimas suponen un fracaso y “por elo o Goberno non escatima nin un só esforzo a combatir esta sinistralidade mortal, con campañas de vixilancia e prevención que desenvolve ao longo de todo o ano”.

En este sentido, la subdelegada ha recordado las diferentes campañas desarrolladas a lo largo del año desde la DGT para concienciar del uso de materiales reflectantes a los usuarios vulnerables, la obligatoriedad de llevar puesto el cinturón de seguridad y la necesidad de un buen mantenimiento de los vehículos tanto particulares como de transporte colectivo o comercial.

Tal y como adelantó la subdelegada «durante a fin de semana produciuse a maior intensidade de desprazamentos aínda que é certo que tanto para a tarde deste luns como para o martes 1 de agosto agárdase de novo un alto volume de tráfico nas principais estradas da provincia. A maior afluencia de vehículos producirase hoxe entre as 18.00 e as 23.00h, onde a principal dificultade estará na entrada e saída dos grandes núcleos urbanos»

Asimismo el 1 de agosto se prevé una gran intensidad en la circulación en sentido salida y entrada de los grandes núcleos urbanos por el comienzo de la temporada turística en hoteles y segundas residencias. Las horas más conflictivas se estiman entre las 8.00 horas y las 18.00 horas, por lo que, en la medida de lo posible lo recomendable es evitar esa franja horaria.

La subdelegada del Gobierno en A Coruña ha destacado “a dispoñibilidade de medios desde a Dirección Xeral de Tráfico, co despregamento de axentes nas estradas, persoal dos Centros de Xestión encargados do mantemento de equipos e a instalación de medidas nas vías. María Rivas agradeceu o esforzo e o traballo que fan todos os equipos da DXT co fin de garantir a seguridade e optimizar as estradas”

Para esta operación en toda Galicia están activas 340 cámaras de vigilancia y 409 estaciones de tomas de datos, sensores que, entre otras cuestiones, miden las distancias entre vehículos y la ocupación de la vía. Además también están en funcionamiento 523 paneles de mensajes variables que difunden mensajes en tiempo real sobre retenciones, muestran recomendaciones y otros aspectos para tener en cuenta para una conducción segura

María Rivas ha recordado que la AP9, la A6 y la N-550 son las vías que registran durante estos días un mayor volumen de tráfico. En la presentación la subdelegada ha estado acompañada por el director del Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste, Ramiro Martínez, por la Jefa Provincial de Tráfico, Victoria Gómez y por el jefe del Subsector de Tráfico de A Coruña, el capitán de la Guardia Civil, Miguel Soldán.

Puntos más conflictivos

Los accesos a la Coruña por Alfonso Molina y por Perillo

Las glorietas de Santa Cristina, Bastiagueiro y Santa Cruz la AG 11 desde Ribera a Padrón

El acceso a la Coruña desde la A6

La AG55 en los accesos a la Coruña desde a Costa da Morte

La AG56 con retenciones en los accesos a Santiago desde Noia

La AP9 en el acceso a la Coruña, en el enlace con Alfonso Molina, el peaje de Cecebre y Macenda en la unión con la A6, el peaje de Teo en sentido Santiago, el acceso a Santiago y el acceso a Ferrol

A N-550 en el enlace con la A6 en sentido Coruña; en los accesos a Santiago en la travesía de Milladoiro y en la travesía de Padrón

A N-651 a la altura de Pontedeume