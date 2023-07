Presentación na Casa da Cultura de Neda da Revista de Poesía Galega en Madrid Olga

Numeroso público congregábase o xoves 28 á tarde no salón mde actos da Casa da Cultura de Neda para asistir á presentación do último número da Revista Olga editada pola asociación cultural Río Xuvia.

O escritor e director da publicación, Vicente Araguas, conducía o acto acompañado de Manuel Pereira Valcárcel, secretario de redacción da revista, que neste volume, o 12º, leva por título “Diversións”.

Diversións no sentido da diversidade de autores que se recollen nas súas páxinas, e tamén do sentimento que espertou o proceso de selección nos promotores da publicación.

Autores diversos como Robert Lowell, Bob Dylan, Philip Larkin, Idea Vilariño, Antonio Martínez Sarrión… e un longo etcétera. Autores de lingua inglesa, italiana, francesa, checa, alemá, catalán, euskera e castelán traducidos ao galego polo propio Vicente Araguas, Klára Goldstein, María Pereira Rico, José Luis Garrosa, Manuel Pereira Valcárcel, Rafa Yáñez, José Miguel González Soriano e Karlos Cid Abasolo.

Unha publicación que xa está na Biblioteca Municipal de Neda, e que pode adquirirse mediante suscrición ou venda directa (solicitándoa nos correos manuelpereiravalcarce@gmail.com ou ryjato@ucm.es).

Dende os seus inicios, o Concello de Neda, e tamén a Xunta a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, apoia a revista que, como ben definiron algúns dos intervintes onte, é a día de hoxe, na era dixital, un acto de valentía e de rebeldía.

Ese apoio non fai casual a súa presentación en Neda, edición tras edición. E na do citado xoves co magnífico broche de ouro que puxeron escritores de Neda ou enraizados en Neda como Xoán García e Antonio Polo, os autores Ana Varela e Carlos Neira, e a animadora sociocultural Copi Villaamil. Facíano a través das súas voces, reunidas nun magnífico recital poético.