La ferrolana Lydia Fernández comienza su participación en la Ruta Inti 2023

Ruta INTI da inicio a su novena edición en México, bajo el lema «El misterio de las selvas de Kukulcán». En esta oportunidad, los 130 expedicionarios de 18 a 25 años, provenientes de España y otros cinco países se reunirán con sus monitores en una de las Siete Maravillas del Mundo, el sitio arqueológico de Chichén Itzá .

Esta ruta se trata de un programa social y cultural para jóvenes de todo el mundo, orientado a fomentar el intercambio cultural entre sus participantes, así como el enriquecimiento en el entorno y contexto social en que se desarrolla la expedición. Este año la expedición se desarrollará en la península de Yucatán entre el 23 de julio y el 19 de agosto y tendrán la oportunidad de recorrer por casi un mes la geografía yucateca, durmiendo en tiendas de campaña y explorando una región destacada por su increíble belleza natural e histórica, donde se emplazan lugares emblemáticos para la cultura maya, como Chichen Itzá, Calakmul, Oxkintok, Uxmal y Mayapán.

Lydia es una joven, 22 años, residente en Ferrol que está acabando la carrera de Periodismo y Comunicación Audiovisual, estudia en la Universidad de Santiago de Compostela.

«Buscando en Redes Sociales encontré todo lo relacionado con la expedición cultural Ruta Inti del pasado año en Panamá, una de las participantes subió a RRSS gran cantidad de fotografías, comentarios…total que me dije, yo tambien podría ir, lo vi muy interesante, y me propuse participar en este 2023» señaló Lydia a Galicia Ártabra el pasado junio cuando consiguió ser seleccionada.

«Cuando apareció en internet la convocatoria no lo pensé más, solicité participar y..todo en marcha. Primero un trabajo sobre unas temáticas y poco después una entrevista personal, ya sabes, el porqué, como me definía, etc. etc. Y ya..a esperar a ver si me elegían entre las muchas solicitudes. La verdad …tuve suerte y..luz verde».

El viaje está dividido en tres grandes etapas a semejanza del ciclo del agua, el elemento sagrado de los mayas. En la primera, los jóvenes expedicionarios convivirán con la selva donde las nubes descargan con fuerza especialmente en la estación lluviosa, que comienza en mayo. Para ello, establecerán su campamento en la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, una zona protegida donde se encuentran importantes vestigios arqueológicos de la civilización maya, entre ellos templos, pirámides y asentamientos construidos por los mesoamericanos hace más de doce siglos.

La segunda fase de esta aventura llevará a los expedicionarios por el anillo de cenotes. Una formación geológica natural, compuesta por una serie de depresiones naturales llenas de agua cristalina, que los mayas consideraban puertas de entrada a Xibalbá, el inframundo maya. Un lugar místico y de excepcional belleza, donde se versará sobre la cosmovisión y su relación con el entorno.

Emulando las corrientes subterráneas que conectan los cenotes con el Golfo de México, la expedición emprenderá el camino hacia la costa. En su trayecto, realizará varias convivencias en algunos de los pueblos mágicos del Estado de Yucatán, como es el caso de Izamal, antiguo centro ceremonial maya dedicado al culto del dios sol. Días más tarde, se realizarán actividades en la comunidad de Cansahcab y se levantará campamento en la Reserva de Dzilam de Bravo donde se realizarán actividades de conservación del manglar y la fauna autóctona.

Durante todo el desarrollo de la expedición, Ruta Inti —una aventura con huella de carbono cero— desarrollará su “universidad itinerante” en busca de fomentar el aprendizaje y el conocimiento colectivo. Este programa académico se nutre de ponencias, talleres y mesas redondas centradas en distintas áreas del conocimiento como la biología, la historia, la antropología o la música.

Además, y por primera vez, se impartirá una formación específica relacionada con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).