Ponte Far da a conocer “la realidad y el deseo” de la concejalía de Cultura de Ferrol

La situación de la concejalía de Cultura de Ferrol podría compararse, en palabras del concejal de Cultura José Antonio Ponte Far, con el título de la obra de ‘La realidad y el deseo’ del poeta Luis Cernuda, con una “realidade difícil e un desexo de que a situación poida arreglarse”.

Estas declaraciones las ha realizado este viernes tras la celebración de la primera comisión de Cultura de este mandato, en la que agradecía previamente la buena disposición de los concejales del resto de grupos municipales asistentes en el que era su estreno en la presidencia de la misma, en su primera experiencia como concejal.

La situación de la concejalía de Cultura “é algo coñecido por todos” los grupos municipales. En la actualidad hay una falta de recursos humanos, en concreto en la relación de puestos de trabajo existente en el Concello de Ferrol, en esta área están vacantes a día de hoy el puesto de la jefatura de gestión, jefatura de negociado y tres personas administrativas. En estos momentos en la concejalía de Cultura hay un jefe de servicio, un técnico de cultura y una persona administrativa, con el problema añadido de que esta última persona finaliza su contrato el 31 de octubre al ser bolsera “polo que a concellería podería entrar en parálise”, reconocía José Antonio Ponte Far.

El otro gran problema existente es la falta de créditos económicos para poder financiar la programación cultural de este segundo trimestre de 2023, ya que el crédito que estaba previsto “tivéronse que pagar 367.012 euros de 2022”, a lo que hay que añadirles los contratos ya firmados o las subvenciones a entidades culturales, por lo que desde el gobierno municipal “iniciáronse os trámites para solucionar os temas urxentes co orzamento de remanentes de outras áreas”.

En relación a las actividades culturales en este segundo trimestre de 2023, el concejal de Cultura reconocía que se estaba trabajando “para facer unha programación viable”, aunque reconocía que con la empresa Eulen que realiza la programación en los espacios culturales de la ciudad “é boa, pero está no aire”, por eso no quería darla a conocer “por si logo non se poden facer.”

A esto hay que sumarle que en el mes de noviembre habrá que adjudicar un nuevo contrato para la programación de los espacios culturales de la ciudad “aberto a todas as empresas que quieran presentarse.”