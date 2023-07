El AJEMA inició este jueves su primera visita oficial a Ferrol con reuniones e inauguraciones

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro Sánchez ha comenzado en la mañana de este jueves, día 13, su primera visita oficial a distintas Unidades de Ferrol tras su nombramiento el 25 de abril de este año.

Durante la mañana, tras ser recibido en el Arsenal Militar con los honores de ordenanza mantuvo un encuentro con el Vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz, con posterior reunión con los responsables de jefaturas y visitó varias dependencias. Posteriormente visitó el Cuartel de Nuestra Señora de los Dolores del Tercio del Norte de la Infantería de Marina y la Escuela de Especialidades de La Graña (Esengra) en donde asistió a la lectura de Leyes Penales y una entrega de titulaciones.

HOMENAJE AL AG ANTONIO MARTORELL

Ya a la una y media de la tarde Antonio Piñeiro Sánchez presidió el acto de inauguración de las obras de reformas realizadas en el Centro Social de la Armada “El Montón” y al descubrimiento de una placa en recuerdo al anterior Ajema almirante general Antonio Martorell Lacave, acto al que asistió su viuda María Luisa Domínguez y su hija.

El AJEMA estuvo acompañado por una amplia representación de la Armada, entre otros estaban el Presidente del Tribunal Marítimo Central, almirante Fausto Escrigas Rodríguez; el Almirante de Personal, almirante Gonzalo Sanz Alisedo; el General Director de Asuntos Económicos de la Armada, general de división de Intendencia Carlos Molinero Gamio; el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz; el Director de Asistencia al Personal, general de brigada de Infantería de Marina Carlos Pérez-Urruti Pérez; y el general comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de brigada de Infantería de Marina Manuel García Ortiz. Asimismo asistieron comandantes y jefes de buques y dependencias de la Armada.

Buque insignia

Tras unas palabras de saludo por parte del general Carlos Pérez-Urruti Pérez, el AJEMA Antonio Piñeiro Sánchez. se dirigió a los asistentes, acompañado por la viuda del AG Martorell Lacave. En primer lugar hizo una referencia a la historia de la residencia “El Montón es el buque insignia de la asistencia al personal. Es el único club que reúne en una misma instalación a las tres escalas y eso le hace ser un club especial Somos muchos los que vivimos en Ferrol o hemos estado mucho tiempo viviendo aquí y no creo que haya un club que esté a la altura de este que disfrutamos hoy aquí en la Armada. Hay que cuidarlo desde el punto de vista de infraestructura y de financiación y también para que los jóvenes disfruten de él. La Armada esta haciendo un verdadero esfuerzo para la asistencia al Personal. De nada serviría financiar obras como está si después no se usan” .

Arma de liderazgo

“La asistencia al Personal es un arma de liderazgo, del AJEMA, y lo digo con conocimiento de causa. Nosotros cuando nos vamos, cuando dejamos a nuestras familias, y estamos en la mar haciendo operaciones largo tiempo queremos que nuestras familias estén lo más amparadas posibles.

La asistencia al Personal, que abarca desde la ayuda que hace la Asociación de Nuestra Señora del Carmen atendiendo a las familias más necesitadas de la Armada, como en locales como estos donde la gente viene a disfrutar y puede utilizar estas instalaciones cómodamente ayudan a que ,como digo, cuando nosotros estamos fuera nuestras familias están a buen recaudo y tienen la asistencia al Personal ue realmente se merecen, por eso es un arma de liderazgo de la Armada, porque la Armada pide con una mano la asistencia y entrega a las operaciones y con la otra también ofrece posibilidades de la amplia gama de asistencia al Personal”

Una iniciativa del Almirante General Martorell

“Hoy vamos a inaugurar un edificio que ha quedado muy bien después de las importantes obras de mejoras..

Costó mucho ponerlo en marcha , ahora estamos en un ciclo inversor y y más o menos las Fuerzas Armadas están teniendo financiación para acometer diversos proyectos.

Esto se empezó a hacer cuando no eran tiempos de bonanza. Yo era almirante de Personal e iba junto a mi antecesor en el cargo, mi querido amigo y compañero, mi jefe entonces, el almirante general Martorell y lo intentaba convencer, porque era la lucha por las prioridades, no era tan fácil conseguir dinero cuando había miles de cosas que hacer y poner en primer plano la asistencia al Personal llegaba a ser un problema .Tengo que decir que el almirante Martorell a la primera y sin mucha vacilación , apoyó muchísimo en lo que hoy esto es una realidad. Realmente hoy tendría que estar él aquí inaugurándolo , no puede ser, porque este edificio es una iniciativa suya se debe a su apoyo, y por eso vamos a descubrir una placa con su nombre porque realmente es él el artífice de que este edificio hoy vea la luz de una manera tan brillante.

El almirante Martorell siempre le daba una gran importancia a la asistencia al Personal, no me he encontrado yo como ALPER, cuando despachaba con él ni una sola pega, cuando le planteaba algo referente a los clubs a las residencias, a las ayudas al Personal, a su apoyo a la Asociación Nuestra Señora del Carmen…jamás. Jamás ha puesto una sola pega en temas de asistencia al personal y yo creo que hoy hacemos un homenaje muy sentido el que podemos realizar tanto yo como AJEMA como la representación de la Armada que está hoy aquí para que este flamante edificio lleve su nombre”.

Finalizadas estas palabras el AJEMA y la viuda del AG Martorell descubrieron una placa en la que se puede leer “La remodelación de este edificio finalizó en mayo de 2023 siendo AJEMA el Almirante General Antonio Piñeiro Sánchez y se dedica a la memoria del Almirante General Antonio Martorell Lacave-Ferrol, 13 de julio 2023”.

Sobre esta placa figura otra que señala “Edificio Almirante General Martorell”.

El acto finalizo con la bendición del edificio a cargo del capellán mayor y párroco de la iglesia castrense de San Francisco, Jairo González Rodríguez.

INAUGURACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN

A las siete y media de la tarde el almirante general asistió a la inauguración en la galería Platas de la exposición “Bello Piñeiro e Imeldo Corral en el recuerdo, en la que se ofrece una interesantísima muestra de medio centenar de obras de ambos pintores.

En el acto, organizado por la Sociedad Artística Ferrolana al que acudieron un buen número de ciudadanos, entre otros se encontraban el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el Almirante Jefe del Arsenal, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz; el General comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; el obispo de la diócesis Fernando García Cadiñanos; el alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus; el edil de cultura, José Ponte Far; así como numerosos invitados civiles y militares. Y junto a ellos los directivos de la SAF, encabezados por su presidente Ricardo Díaz-Casteleiro Romero y el propietario de las obras, el coleccionista Armenio Pazos.

ESTE VIERNES JURA DE BANDERA

Este viernes, día 14, a 11:00 horas, se celebrará en la Escuela de Especialidades de la Armada “Antonio de Escaño” el acto de Juramento o Promesa ante la Bandera Nacional de los aspirantes a marinero pertenecientes al primer ciclo de 2023. El acto será presidido por el Almirante General Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Antonio Piñeiro Sánchez.

Efectuarán el Juramento o Promesa un total de 331 marineros (80 mujeres y 251 hombres) que están realizando la fase de Formación General Militar en la Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño” y en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña-ESENGRA..