Actos y fiestas en honor a la Virgen del Carmen en la zona norte

EN FERROL

Día 15

-Procesión, por segundo año

La Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol celebra el la procesión en honor de la Virgen del Carmen. Se trata de un desfile que la entidad instituyó el pasado año y que encaja plenamente con el carácter marinero de la ciudad.

La procesión del Carmen saldrá el sábado a las 20:00 horas de la capilla de la Merced. Bordeará la plaza de Amboage hasta la calle Real, por la que seguirá hacia Ferrol Vello por Espartero. Discurrirá después por las calles Merced y Socorro y enfilará a continuación la Avenida de la Marina y Espíritu Santo para entrar en el Arsenal por la Puerta del Parque. El desfile, que estará acompañada por la música de Acotaga, terminará allí con una ofrenda floral en el muelle del Arsenal en memoria de todas las personas fallecidas en el mar, con un recuerdo especial para los que mueren en las pateras intentando alcanzar el sueño de tener una vida mejor.

La Virgen del Carmen se quedará esa noche en la Sala de Armas del Arsenal y se situará en la mañana del domingo junto a la Cruz de los Caídos, presidiendo los actos de la Armada.

Día 16

-Procesión Marítima

La Autoridad Portuaria organiza, con la colaboración de la Junta de Cofradías, la procesión marítima que tendrá lugar a las 19.00horas. Saldrá el desfile por la Puerta de la Cortina, del Arsenal, e irá bordeando el muelle hasta el lugar de embarque, donde habrá espacio para que el público pueda ver la procesión marítima desde tierra o en su caso embarcar. A su regreso, la retirada será en la iglesia del Socorro.

-Actos de la Armada

Por su parte la Armada organiza el tradicional acto a su Patrona.

A las once de la mañana en la iglesia castrense de San Francisco se oficiará una función solemne.

Ya a las doce y media, bajo la presidencia del Almirante Jefe del Arsenal, VA Ignacio Frutos Ruiz, se celebra el acto central en honor a la Virgen del Carmen, con despedida al personal que pasa a la reserva y un homenaje a los Caídos por España.

EN ARES

-Sábado 15 de julio, En esta jornada comienza la festividad religiosa en honor a la Virxe do Carme en la parroquia de Redes,

A las 12.00 horas habrá bombas de palenque, dando paso, media hora más tarde, a la sesión vermú a cargo de la charanga Os Celtas.

Por la tarde, desde las 17.00 horas, los más pequeños de la casa disfrutarán con juegos populares en la Playa de Area Morta a cargo de La Guagua. A las 21.00 horas tendrá lugar la actuación de Virtual Project, dando paso, a las 23.00 horas, al concierto de Nuevo Plan.

Domingo 16, a las 8.00 horas tendrán lugar las tradicionales 21 bombas de palenque, dando paso, a las 9.00 horas, al pasacalles a cargo de la banda de gaitas Retrincos.

A las 13.00 horas el grupo Jaque amenizará la sesión vermú.

Por la tarde, a las 17.00 horas, tendrá lugar la tradicional procesión marítima, seguida de los cantos a la virgen a cargo de la rondalla Trovadores de Ares. A las 19.00 horas se oficiará la misa solemne en su honor. Para poner el broche final, actuación del grupo Jaque.

EN AS PONTES

Fiestas en honor a la Virxe do Carme que se celebran en el mes de Julio. Los festejos tienen lugar desde el 14 al 22 del citado mes, jornadas durante las cuales tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar con las numerosas actividades lúdicas y actos tanto musicales como religiosos programados para la ocasión.

Algunos de los actos programados serán los siguientes:

Las actividades comenzaron este miércoles 12 de Julio con la inauguración de la exposición de fotografías de creación colectiva de fotógrafos y fotógrafas pontesas y del Grupo Poético Alalá, Una foto un poema, que estará instalada, hasta el 30 de Julio, en el muro del colegio Santa María. A continuación, a las 20.30 horas, delante de la Casa Consistorial, la Rondalla Vila das Pontes ofrece un concierto junto con el alumnado del Conservatorio de Música Profesional de las Pontes.

Viernes 14, a las 20.30 horas darán comienzo, de manera oficial, las fiestas patronales con la lectura del pregón, delante de la Casa Consistorial, a cargo de la Asociación Amigos da Madeira das Pontes con una actuación musical. A partir de las 22.00 horas, en el Canal IV, Los Secretos ofrecerán un concierto. A continuación, en la Praza do Carme, comenzará verbena amenizada por la orquesta Marbella y el grupo Assia.

Sábado 15, a las 12.00 horas saldrá el pasacalles de los grupos de música tradicional Canavella y No Cómbaro y la Banda Cultural e Recreativa das Pontes ofrecerá un concierto en el Parque Municipal. A las 13.30 horas el grupo Trasnos amenizará la sesión vermú.

A las 20.30 horas, en la Capilla do Carme, se oficiará la novena y misa en honor a la Virxe do Carme, y a continuación, a las 21.30 horas,tendrá lugar la tradicional procesión nocturna a la iglesia de Santa María, acompañada de la Banda Cultural e Recreativa das Pontes y de la Banda de Gaitas da Escola Municipal das Pontes. Al finalizar la procesión, en la Plaza del Hospital actuará la Agrupación Coral As Pontes y habrá un espectáculo piro-musical en honor a la Virgen.

A partir de las 23.00 horas, la verbena estará amenizada por las orquestas París de Noia y Capitol y, al finalizar la verbena se procederá a la elaboración de la alfombra floral.

Domingo 16, los actos festivos comenzarán, a las 12.00 horas, con el pasacalles de los grupos Canavella y Os Trevillas y, el oficio de la misa solemne en la iglesia parroquial de Santa María, cantada por la Agrupación Coral As Pontes, seguida de la procesión de subida de la Virxe del Carme, acompañada de la Banda de Música Cultural e Recreativa das Pontes y del grupo de música tradicional Canavella para, acto seguido, realizar la ofrenda floral.A partir de las 14.00 horas, la Praza do Carme acogerá la sesión vermú a cargo de la orquesta Magos.

Llegada la noche, a partir de las 22.00 horas, las orquestas La Misión y Los Coleguitas animarán la verbena.

Lunes 17, habrá pasacalles, a las 11.30 horas, de la mano de los grupos No Cómbaro y Canavella. La Praza d0 Carme acogerá la sesión vermú, amenizada por el Trío Jaque.

A partir de las 20.00 horas, se celebrará una nueva edición del Festival Folclórico Internacional. A las 22.00 horas, gran verbena a cargo de las orquestas Los Satélites y Olympus.

Del 18 al 22 a las 21.30 horas se celebrarán las Noites do Carme con cuatro espectáculos musicales:

El martes 18 será «Recordando a Nino Bravo», a cargo Serafín Zubiri y la Banda do Conservatorio de Música Profesional das Pontes.

El miércoles 19 se celebrará el I Festival de Acordeóns das Pontes que contará con la presencia de Os Lóstregos acompañados por Carlota Rozados, Albino Bustelo y Marietta y en el que también participará el Grupo de Acordeóns da Escola Municipal de Música Tradicional das Pontes.

El jueves 20, será el turno para el espectáculo musical «Camiñantes e Cantantes» de la orquesta Ocaband.

El viernes 21, ofrecerán un concierto la Banda Recreativa e Cultural Vila das Pontes y la Escola Municipal de Gaita.

Sábado 22, los asistentes podrán disfrutar con la música de Galifunk Brass, Vereda, Tregua y Turbo Kracks.

EN CARIÑO

Sábado 15 de julio, comienza la festividad en honor a Virxe do Carme con el disparo de bombas de palenque. A las 19.00 horas tendrá lugar el concierto de la Rondalla de Cariño en la Plaza das Cadenas y a las 20.00 horas se procederá al traslado de la imagen de la Virgen a las instalaciones portuarias acompañada por la Banda de Gaitas San Xiao do Trebo, Batería de Cariño y Coral Polifónica de Cariño.

Por la noche, a partir de las 23.00 horas, dará comienzo la verbena amenizada por el grupo Tattoo y Dj Pegaso.

Domingo 16, comenzará el día con el pasacalles a cargo de la Agrupación Tradicional A Casiña da Música con la Danza de Arcos y la Banda de Gaitas de San Xiao do Trebo. A las 10.30 horas tendrá lugar la recepción de autoridades y a las 10.30 horas se celebrará la santa misa en honor a la Virgen con la actuación de la Banda de Música Xove Banda de Narón. A continuación se iniciará la procesión marítima y a las 13.30 horas se trasladará la imagen de la Virgen al templo parroquial con la actuación de la Danza de Arcos acompañada de la Agrupación Tradicional A Casiña da Música y la Banda de Gaitas de San Xiao do Trebo.

Para poner el broche final, a las 22.30 horas, gran verbena a cargo del grupo Alma Latina.

EN FENE

Fiesta religiosa en honor a la Virxe do Carme y Santa Mariña que se celebra los días 17, 18 y 19 de Julio en la parroquia de Sillobre.

Lunes 17 de Julio, a las 16.00 horas comenzará el recorrido por la parte alta de la parroquia acompañado de la Charanga da Carmiña.

Martes 18, a las 8.00 horas de la mañana el disparo de 21 bombas de palenque anunciará el inicio de la jornada. A las 9.00 horas la Charanga da Carmiña hará el recorrido por la parte baja de la parroquia. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en honor a Santa Mariña con posterior procesión, que irá acompañada de la agrupación musical Nuestra Señora del Carmen de Ferrol. A continuación tendrá lugar una tirada de bombas, seguida de la sesión vermú a cargo del dúo Estrellas.

Por la noche, gran verbena a cargo del dúo Estrellas y la orquesta Los Players.

Miércoles 19, la última jornada festiva se iniciará a las 8.00 horas con el lanzamiento de 21 bombas de palenque. A las 13.00 horas dará comienzo la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen, seguida de la procesión y tirada de bombas. Posteriormente tendrá lugar la sesión vermú amenizada por el grupo Pasión.

Por la noche el citado grupo Pasión y la orquesta New York pondrán la nota musical a la verbena fin de fiesta.

EN O BARQUEIRO-MAÑÓN

Los vecinos de O Barqueiro, celebrarán su fiesta religiosa en honor a la Virxe do Carme con actos religiosos y actuaciones musicales.

Viernes 14 de julio, a las 19.00 horas misa solemne y bajada de la Santa hasta el puerto, acompañada por la Banda de Música o Landro de Viveiro.

Por la noche, verbena con orquesta Principal.

Sábado 15, por la mañana pasacalles con la Banda de Música o Landro de Viveiro.

A las 13.00 horas misa cantada en la lonja, seguida de procesión. A continuación, sesión vermú con orquesta Os Supremos.

Llegada la noche, verbena con Os Supremos y Novasom Band.

Domingo 16, misa en la lonja en honor a los marineros y mariscadores fallecidos, seguida de sesión vermú con orquesta Dinastía.

Por la noche, verbena con Dinastía.

Habrá puestos de pulpo y churrasco.

EN MIÑO

Viernes 14 de julio, comienzan la fiesta en honor a la Virxe do Carme en la parroquia de Callobre, con la celebración a las 22.30 horas de una espectacular verbena a cargo de la orquesta Los Satélites y el dúo Maracuyá.

Sábado 15, comienza la jornada a las 08.00 horas con dianas y alboradas. A las 13.30 horas tendrá lugar la misa solemne en honor a la Santa, seguida de procesión con la colaboración de Bruno Arneiros. Al finalizar los actos litúrgicos, comenzará la sesión vermú a cargo de la orquesta Sinfonía, formación que también amenizará la verbena de la noche acompañda de la disco móvil Sebas 21.

Domingo 16, comienza el día a las 13.30 horas con la celebración de la misa solemne en honor a la Virxe do Carme, seguida de procesión con campanero profesional Burno Aneiros y la Banda de Gaitas de San Pantaleón. Una vez finalizados los actos religiosos dará comienzo la sesión vermú a cargo del dúo D´Luxe.

A las 17.30 horas tendrá lugar una gran fiesta infantil y a las 18.30 horas el dúo D´Luxe ofrecerá una actuación.

EN MUGARDOS

Festividad religiosa en honor a la Virxe do Carme que se celebra en la villa hasta el día 28 de Julio. Durante estos días no faltan las actuaciones musicales ni los oficios religiosos en honor a la Virgen.

Algunas de las actividades programadas son las siguientes:

Viernes 14, a las 23.00 horas la orquesta París de Noia actuará en el Parque de la Constitución.

Sábado 15, a las 23.00 horas los presentes podrán disfrutar con las actuaciones de los grupos Gin Tonic’s y América de Vigo, en el Parque de la Constitución.

Domingo 16, el Parque de la Constitución acogerá la actuación del grupo Claxxón a las 23.00 horas.

Sábado 22, a partir de las 20.00 horas comenzará el Certame de Corais en el Casino Mugardes con Coral de Noia, Capilla de la Divina Comedia (León) y Coral Polifónica Estelas do Mar.

Miércoles 26, a las 22.30 horas los presentes podrán disfrutar con la actuación del grupo Assia en el Parque de Beiramar en O Seixo.

Viernes 28, en el Cantón de Cora a partir de las 23.00 horas se podrá disfrutar del tributo a Fito y Fitipaldis Corazón Oxidado.

EN NEDA

Domingo 16 de Julio, comienza la fiesta en honor a Nosa Señora do Carmen a las 12.30 horas con la celebración de la misa solemne en la iglesia de San Nicolás. A continuación la charanga Os Charangos hará un recorrido por el pueblo, dando paso a la sesión vermú que estará amenizada por el trío CQC.

Por la tarde a partir de las 19.30 horas se celebrará una gran sardiñada con sardinas y pan a precios populares. La noche estará amenizada por el dúo Boreal, el trío CQC y la actuación de Leticia Sabater.

EN PONTEDEUME

Los vecinos de Pontedeume honrarán en la jornada del domingo 16 de Julio a la Virxe do Carme, patrona de los marineros.

Los actos comenzarán a las 16.45 hora con la salida desde la casa del mar de la Danza de Arcos y la Virgen. A las 17.00 horas se oficiará la misa en honor a la Virgen, acto que dará paso a la tradicional procesión marítima.

EN VALDOVIÑO

Viernes 14 de Julio, comienza la fiesta en honor a la Virxe do Carme con una verbena amenizada por la orquesta Fuego y el dúo Estrellas.

Sábado 15, a partir de las 13.30 horas tendrá lugar una gran tirada de fuegos de artificio. Al finalizar comenzará la sesión vermú a cargo de la orquesta D’Noche, formación que también amenizará la verbena de la noche acompañado del dúo Caramba.

Domingo 16, desde primera hora de la mañana recorrido de gaitas. A partir de las 12.00 horas comenzará la procesión de la imagen de la Virgen del Carmen, seguida de la misa solemne. Al finalizar los actos religiosos tendrá lugar la tirada de fuegos de artificio, dando paso a la sesión vermú a cargo del dúo Boreal.