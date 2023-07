La Diputación entrega scooters a diez agrupaciones de Protección Civil de la provincia de la Coruña

El diputado en funciones de Promoción Económica, Blas García, entregó un lote de diez scooters adquiridas por la Diputación de A Coruña la otras tantas agrupaciones de Protección Civil de ayuntamientos de la provincia. Las bases de Protección Civil de Ames, Betanzos, Boiro, Carnota, Curtis, A Laracha , Muxía, Negrera, Val do Dubra y Vimianzo contarán con estas noticias motocicletas para desarrollar su labor.

“Ata agora, a Deputación daba axudas económicas para financiar a compra de material ao 80%, pero tras escoitar as propostas das propias agrupacións de Protección Civil decidimos cambiar o sistema e agora a Deputación adquire e financia os 100% dos materiais e as agrupacións elixen cales se adaptan mellor as súas necesidades”, explicou Blas García, que detallou que proximamente “entregaranse bicicletas e equipos de comunicacións a outras agrupacións de Protección Civil da provincia que solicitaron este material”.

Blas García destacó la importancia del trabajo de las agrupaciones de Protección Civil en la provincia y recordó que, además de estas ayudas para adquirir material, disponen también de una de línea de ayudas específica para financiar sus actividades.