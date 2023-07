Un helicóptero rescata a 7 personas, entre ellas 2 menores, tras quedar aisladas en unas rocas en la playa de Esteiro-Mañón

Un helicóptero de Salvamento rescata a siete personas, entre ellas dos menores, tras quedar aisladas en unas rocas en Mañón.

Cuatro adultos trataban de ayudar a los dos menores que se encontraban en el agua con dificultades para salir, en la Playa de Esteiro, en Mogor, en el ayuntamiento coruñés de Mañón.

Así lo relataba el particular que llamó al CIAE-112 Galicia para pedir ayuda cuando pasaban diez minutos de las cinco y media de esta tarde. Los adultos, tras conseguir llegar hasta los niños, por la situación complicada debido a la corriente que había en el mar en ese momento, se refugiaron en unas rocas a la espera de ser auxiliados, puesto que se trataba de una zona de difícil acceso.

Desde el 112 Galicia nada más tener constancia del suceso puso los hechos en conocimiento del personal de Salvamento Fisterra, que movilizó un helicóptero, y del Servicio de Guarda Costas de Galicia. Del mismo modo, por tierra, fueron informados la Guardia Civil, los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad, los miembros del GES de Ortigueira y los Bomberos del Eume.

Una vez en el punto, los medios que se desplazaron por tierra, concretamente los efectivos de Protección Civil, comunicaban al 112 Galicia qué había más gente que se estaba echando al mar para auxiliar a los afectados. En total, indicaban que podía haber hasta ocho personas ya aisladas. Según indicaron, trataron de pedir tranquilidad a los aislados, que los medios allí desplazados los iban a ayudar. Además, tuvieron que pedir a los bañistas que se encontraban en la playa que no metieran al agua para no complicar la situación. Con todo, aseguraban que, en esos momentos, no había peligro de que el mar llegara hasta donde estaban.

Finalmente, el personal de Salvamento confirmó al 112 Galicia que el helicóptero había rescatado a siete personas y que las trasladaba hasta el campo de fútbol, al lado de la playa. Afortunadamente, ninguno de los afectados necesitó asistencia sanitaria.