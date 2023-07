Finaliza el II Training Technical Campus de motociclismo y karting en As Pontes

«El 2º Training Technical Campus As Pontes” organizado en la localidad de As Pontes por la Federación Gallega de Motociclismo en colaboración con el Concello de As Pontes, que se ha desarrollado de 29 de junio a 2 de julio, se ha celebrado con gran éxito, tanto en cuanto a participación, como en cuanto a la satisfacción de participantes y la Organización.

El Campus desarrollado de jueves a domingo en el Circuito de As Pontes, se ha basado en formación deportiva, técnica y mecánica, ha contado con una participación muy destacada, mejorando en varios aspectos la experiencia de la primera edición.

Los encargados de realizar la formación, fueron la Escuela de Pilotos MVR, (Martín Vázquez Racing), en el apartado de motos y Squadra School, en el apartado de Karting. En el apartado de moto, los monitores fueron la piloto mundialista española María Herrera, la mujer que ha conseguido más puntos en el Mundial de MotoGP y que en la actualidad compite en el Mundial de MotoE, y el experimentado piloto portugués André Pires, que ha sido varias veces campeón de Portugal, en diferentes categorías.

Además de la formación técnica y práctica ofrecida por unos monitores de tanto nivel, se ha realizado una formación técnica de neumáticos , suspensiones y geometrías, una actividad que se ha desarrollado tanto en aula como en pista, y que h sido impartida por el experto en neumáticos Carlos Martínez y por Paco Carro. En el apartado de motos, a lo largo de los 4 días que duró el Campus, han recibido formación en aula 16 alumnos, y otros 18 en pista.

En cuanto al karting, la formación mecánica ha corrido a cargo de Miguel Falcó, de la empresa Marlon Kart, un técnico especializado en mecánica y motorización, que cuenta con diversos títulos en su haber, siendo en la actualidad un referente en el mundo del kart, tanto a nivel nacional como Internacional.

En el apartado de neumáticos se ha contado con la participación de Hakinm Ordoñez, un técnico especialista de la empresa RodaKart. Como complemento a las clases teóricas y técnicas, se ha contado con la participación de tres pilotos de Karting como monitores en pista. En el apartado de Karting a lo largo de los 4 días que ha durado el Campus, han recibido formación en aula 16 alumnos y otros 11 en pista.

La participación, con asistentes llegados de diferentes comunidades, ha llegado a 61 alumnos, atendidos por 6 docentes y monitores. Respecto a la participación, destaca la asistencia de 8 niñas, 7 en moto y una en karting. Además de la formación en mecánica y técnica, se desarrollaron otras actividades complementarias, necesarias para formarse como deportistas de elite, como la nutrición deportiva, el aspecto físico funcional y la psicología deportiva.

Además de la actividad formativa ha habido tiempo para el ocio y el divertimento, en el que las y los participantes, disfrutaron del circuito de pump track , partidos de futbol 7 y baño en el lago de As Pontes.

Al finalizar, la concejal de Deportes del Concello de As Pontes, Elena López, y el presidente de la Federación Galega de Motociclismo, José Canda entregaron los diplomas de asistencia.