(y II)»La Fuerza de Acción Marítima en Ferrol merece un sobresaliente»(VA Alfonso Delgado, para Galicia Ártabra)

(P.S.)-El Vicealmirante Alfonso Delgado Moreno ha visitado en Ferrol las instalaciones, unidades y buques encuadrados en la Fuerza de Acción Marítima, bajo su mando.

Un marino, cartagenero, ligado a la ciudad naval ferrolana por lazos familiares y recuerdos.

De fácil palabra, se le nota esa clara apuesta por el acercamiento entre la Armada y la ciudadanía, y lo lleva bien comenzando , claro está, por su buena relación con sus subordinados.

Es de agradecer la entrevista concedida a Galicia Ártabra, un encuentro en las dependencias de MARFER, con un Almirante distendido, sin prisas, y que no puso ninguna pega a las preguntas que le formulamos.

A pesar de que nuestra entrevista se basó en seis o siete preguntas nuestro interlocutor nos dió «cancha amplia» a la vez que «detuvo el reloj» y se explayó cuanto quiso y como quiso.

De tal manera que hemos decidido ofrecer la entrevista en dos entregas y así ademas aprovechar para por este medio rendir un homenaje a nuestras Fuerzas Armadas.

Y…vamos con la segunda parte de la entrevista.

GA.-La evolución tecnológica da soporte a la revolución4.0. La construcción de las fragatas F-110 y el desarrollo del gemelo digital, el Astillero 4.0 o el Arsenal Inteligente son ejemplos de este impulso de la Armada. ¿Cómo tiene previsto la FAM incorporarse a este inexcusable cambio?. ¿Es la FAM en su conjunto una opción atractiva para las nuevas generaciones de jóvenes llamadas “nativos digitales”?

ADM.-”La FAM día a día está trabajando por incorporarse a los avances tecnológicos, análisis de datos,a la inteligencia artificial, y y es verdad que en los barcos más veteranos pues es menor esa implantación por lógica y tampoco se aspira ahora a hacer grandes innovaciones pero tengo que decir que en todo lo que son las nuevas unidades que se van incorporando a la Fuerza de Acción Marítima hay presencia importante, hay huella de la incorporación digital, por decirlo de alguna manera.

Y por poner algunos ejemplos…y siempre hablando de nuestros buques, de nuestras unidades mas moderna, los dos últimos buques de acción marítima incorporados a la FAM son el “Furor” y el “Audaz” que tienen la base en Cartagena y son una evolución de los primeros buques de acción marítima que tienen la base en Canarias y en el sentido en el que hablamos incorporan una serie de innovaciones, son barcos que han reducido mucho la vulnerabilidad a cualquier problema de cíberseguridad y así sus redes, tanto desde el punto de vista interno como de cara al exterior están muy protegidas y todo lo que es sistema de combate, mando de control, control de la plataforma,…. pues tienen unos cortafuegos y unas protecciones ante cualquier amenaza a la cíberseguridad que que hoy en día es absolutamente necesario.

También tengo que decir que desde el punto de vista del sostenimiento los nuevos buques de acción marítima han dado un paso adelante y en coordinación con el Centro de Supervisión y Análisis de Datos de la Armada pues realizan un innovador sistema de mantenimiento en vivo y en cualquier momento se están recibiendo datos así fue reciéntemente con el BAM “Audaz” que estuvo desplegado en el Golfo de Guinea a lo largo de estos meses , se recibían continuamente datos de la plataforma y eso ayuda mucho a prevenir averías, a si se producen hacer un análisis, un diagnóstico desde España para poder mandar el material necesario, o los técnicos necesarios de Navantia o de las empresas que sea oportuno en ese momento. Quiero decir que estos barcos nuevos si están incorporados a todo lo que se hacía mención en la pregunta.

En Cartagena tenemos además el Centro de Operaciones y Vigilancia Marítima en el COVAN, situado en el Cuartel General de la FAM que es desde donde se coordina y se controla toda la actividad no solo de los buques de acción marítima sino de todo el tráfico marítimo de España.. Recientemente se han hecho una serie de modernizaciones para poder facilitar y poder incorporar todos los avances tecnológicos en el control del tráfico marítimo y tenemos previsto, todavía se está trabajando en ello, porque la actualización es permanente, seguir avanzando en ese sentido e incorporar inteligencia artificial. Se está trabajando en un proyecto de investigación para que a través de esa inteligencia artificial se pueda hacer una evaluación de los movimientos de todos los barcos que están navegando por nuestras aguas, de forma que si se detecta algún patrón errático o no conforme a los usos normales de la navegación pues puedan saltar las alarmas y en base a ello realizar las actuaciones pertinentes.

Por último, por nombrar hitos e evolución tecnológica tengo que decir la apuesta decidida que tienen la Armada y en particular la FAM por el uso de

drones, por el uso de vehículos aéreos no tripulados, vehículos de superficie, para dejar constancia de que es una realidad el buque ”Arnomendi” que está en la campaña del bonito, en el Cantábrico, fue con el M5D-Airfox, un dron relativamente pequeño, para apoyar la misión que tenía encomendada, está todavía en fase de pruebas pero esperemos que pronto sea una realidad y estos vehículos no tripulados se incorporen al día a día de las misiones que realiza la Fuerza”

GA.-¿Y los jóvenes….?

ADM.-”Aunque decir que agradezco esa pregunta, es un tópico,…yo tengo un hijo de 17 años, que acabó el segundo de bachiller y su intención es incorporarse a la Armada, irse a la Escuela Naval. Y hablamos de esos temas porque en el ADN de estos milennials está todo lo relacionado con lo digital, el análisis de datos, la inteligencia artificial, el gemelo digital..y yo hablo con mi hijo y me pregunta “¿en vuestros barcos ….?” y me respuesta es que estamos en camino, que estamos progresando, y creo que ellos lo tienen en su día a día, en sus móviles, en el trabajo que realizan, pienso que en su incorporación a la Marina buscan otras cuestiones, buscan la aventura, buscan el contacto con la mar, el liderazgo. Concretamente yo tengo que decir que en la Escuela Naval y en la Escuela de Suboficiales la formación técnica y en cuestiones de análisis de datos, etc, que se le da a los nuevos miembros de la Armada es muy buena pero la preocupación de la Armada es la formación en valores ese es el gran añadido que tiene la Enseñanza Naval y es la máxima preocupación en relación a los jóvenes que ya entran con una mente digital muy amplia, si se me permite la expresión, que lo van a tener, que lo van a encontrar cuando ellos lleguen, en los barcos más modernos de nuestra fuerza de combate, en la Fuerza de Acción Marítima, y el hecho diferencial, repito, de los miembros de la Armada es la formación de valores y ahí tengo que decir que se trabaja, y mucho, para que esos valores se implanten en lo más profundo de nuestros jóvenes para que de cara al futuro sean bueno miembros de la Armada”.

GA.-La pandemia por la Covid-19, los objetivos de la agenda 2030 o la guerra e Ucrania han propiciado un giro radical en la situación geopolítica y geoeconómica . El encarecimiento del petróleo ha provocado la búsqueda de nuevas rutas de abastecimiento. El Golfo de Guinea es una de ellas. Es una importante zona de pesca y de abastecimiento de petróleo, pero a la vez también es una zona caliente en cuanto a piratería se refiere. ¿Están seguros los buques españoles transitando por esa zona?.

ADM.-”Los buques españoles están todo lo seguro que deben estar. Y por supuesto quiero enviarles un mensaje, porque estamos en contacto con ellos cuando estamos en la mar a diario y están razonablemente seguros y pueden navegar con total tranquilidad.

El Almart es consciente de las cuestiones que se nos plantea en la pregunta y la Armada dentro de sus posibilidades y ahí la Fuerza de Acción Marítima realiza una labor importante, trata de contribuir junto al resto de paises a dar seguridad en todas aquellas zonas donde España tiene intereses y en basar todas las prioridades que se nos fijan a nivel político.

La Armada realiza un esfuerzo importante en el Golfo de Guinea pero también en el Índico en la operación Atalanta,. Me centraré en el Golfo de Guinea donde están yendo barcos de la Fuerza de Acción Marítima, y allí estamos haciendo dos despliegues anuales de aproximadamente cinco meses cada uno, ahora estuvo el “Audaz” casi cinco meses, pero tenemos cubierta el área del Golfo de Guinea durante unos nueve meses.

Lo que pasa es que la labor en la mar, el dar seguridad marítima no puede concebirse de forma aislada con parches individuales. La flota pesquera de la Unión Europea, en este caso, tiene y de hecho revisa con seguridad su labor allí en base al esfuerzo que la UE en su conjunto realiza enviando barcos de los diferentes países. Nosotros trabajamos en un proyecto que es Presencias Marítimas Coordinadas de la Unión Europea y ahí no solo hay barcos españoles de la FAM sino también franceses, portugueses, italianos, y en menor medida algunos de otros países, pero hay siempre presencia permanente de buques dando protección y seguridad marítima a todos nuestros pesqueros o a cualquier otros buques europeos que allí están en su labor . Pero es que además estos barcos están trabajando en una estrecha coordinación con todos los países ribereños que están embarcados en un proyecto que se llama la Arquitectura de Yaundé, porque es allí donde está el centro principal de control marítimo a partir de ahí tiene una organización jerarquizada con dos centros regionales y otra serie de centros menores en todos los países ribereños del Golfo de Guinea.

El “Audaz” cuando ha estado allí estuvo en contacto permanente con la Arquitectura de Yaundé, y tenía contacto continuo, enviándose datos unos a otros de todo lo que es vigiñancia marítima y eso es importante.

Seguridad en la mar

Nuestro Centro de Operaciones, el COVAN en Cartagena, también está también participando en esa Arquitectura de Yaundé desde todos esos puntos y desde nuestros barcos y todos en conjunto realizamos una labor importante. Hace poco tuve la oportunidad de asistir en Cabo Verde a una convención convocada por el mando de las Fuerzas Navales de los EEUU en Africa, que tiene su cuartel general en Nápoles, de jefes de las armadas de toda Africa y yo con la principal idea que salí fue la de que si queremos tener un continente africano seguro y estable es necesario tener seguridad en la mar, si no la hay es imposible que tierra adentro se tenga seguridad.

Alguna vez he escuchado si la labor que se realiza en esa zona era eficiente, yo creo que hay que tener amplitud de miras y entender que esto no es labor de un día, no por ir ahora el “Audaz” cinco meses allí se van a solucionar los problemas y va a haber beneficios inmediatos para España, que si los hay en relación a la seguridad de los buques que están en ese momento allí faenando pero es que hay que tener amplitud de miras y entender que la labor que se realiza junto a los países ribereños y otros de la UE y de los Estados Unidos es a largo plazo y lo que se está buscando es una estabilidad en el continente africano a partir de la seguridad en los mares y que redundaría en los problemas que tenemos ahora como el del paso del Estrecho, que se reduciría y se podría controlar.

Es una labor importante en a que participamos la Armada y la FAM en particular y que nuestros pesqueros 9se pueden sentir muy seguros faenando en esos mares”

GA.-Recientemente se han desarrollado en Ferrol los ejercicios MARSEC 23 . Según fuentes oficiales de la Armada, el objetivo principal de estos ejercicios es mejorar la coordinación entre las unidades de la Armada y otros Organismos Gubernamentales y no Gubernamentales relacionados con la Acción del Estado en la Mar. ¿Se ha conseguido el objetivo?.

Como Almirante de Acción Marítima, ¿cómo valora el resultado general de los ejercicios a nivel estatal?

ADM.-” Efectivamente a finales de mayo en Ferrol se realizó un ejercicio de protección del puerto participando diversos organismos, como la capitanía del puerto, la autoridad portuaria,..en total en España ha habido dieciseis escenarios similares al de aquí, con diferentes objetivos pero en los que participaron los principales actores voluntariamente que han deseado.

El objetivo, hablaba antes de amplitud de miras, hay que mirarlo históricamente. Este ejercicio, aunque con otro nombre, se venía realizando sobre quince años aproximadamente. Lo que hay que ver es que cada año a través de este ejercicio que es el mas importante que lidera la Fuerza de Acción Marítima, pues se va profundizando en esa necesidad, que hablaba antes, de coordinación, de conocimiento mutuo entre todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales y la Armada para ser más eficientes, mas eficaces en la acción del Estado en la mar. Y desde ese punto de vista se puede decir que ese objetivo se ha alcanzado con éxito, plenamente, porque de hecho en cada uno de esos dieciseis escenarios y en el Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena, desde donde se hacen todas las labores de preparación, es evidente que todo resultó como estaba previsto. Si no se tienen estos tipos de ejercicios, conjuntos, la Armada solo no podría resolverse los casos que pudieran presentarse,

Cunado hay un caso , como los que se simularon, con la Vigilancia Marítima, con la Guardia Civil, con Capitanía Marítima…todos juntos ejerciendo el liderazgo aquel que le corresponde las competencias, con escrupuloso respeto a esas competencias, conociéndonos mutuamente sabemos lo que podemos necesitar y aportar cada uno en cada momento. Desde ese punto de vista el éxito es pleno y estoy muy contento con el resultado alcanzado”.

Satisfecho con la labor de las Unidades de Ferrol

UN SOBRESALIENTE PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE ACCIÓN MARÍTIMA EN FERROL

GA,-Y en Ferrol es obligado, ya como final, conocer su valoración tras su visita al MARFER, en cuanto a la labor que viene realizando

ADM.-”Esta es mi segunda visita a las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, Tengo que decir que estoy plenamente satisfecho con la labor que realizan, en general con toda la FAM porque a mi me gusta verlo todo de una forma global.

Pero particularmente aquí en Ferrol tengo que decir que tuve la oportunidad de reunirme con el Comandante de la Fuerza de Acción Mar´ritims de Ferrol junto a todos los comandantes de unidades, tanto de buques como de la unidad de buceo. Visité la Unidad de buceo que no había tenido la oportunidad de hacerlo cuando estuve aquí en la vez anterior.

Visité los buques que están aquí en Ferrol…realmente estoy plenamente satisfecho y lo voy a explicar, porque allá por octubre-diciembre emití un documento que se llama “directrices 20-25” en el que marque y señalé los objetivos, a mis mandos subordinados, que yo quería para el plazo que normalmente debería estar al mando de la FAM, los objetivos que quería conseguir y las lineas de actuación para su desarrollo. Pude comprobar de primera mano lo bien que han entendido aquí las unidades de Ferrol esos objetivos y me explicaron las acciones que están tomando para alcanzarlos en base a las indicaciones que les dí en forma de lineas de acción.

Los objetivos son muy básicos, reforzar la identidad de la Fuerza de Acción Marítima, como decía al principio es una fuerza que está dispersa, en los táctico es heterogénea, no operacional porque tenemos un objetivo común, pero si todas esas capacidades son muy diferentes de unas unidades a otras, porque contamos con un buque como el ”Juan Sebastián Elcano” o el “Hespérides” , del Centro de Buceo de la Armada, de todos y cada uno de los diferentes buques, desde auxiliares como puede ser el “Mahón” hasta los modernos BAM. Yo he dicho que quiero cohesionar y que todo el mundo en la FAM entienda que tenemos una finalidad común, que la labor que se realiza desde los comandantes de unidades hasta el último marinero cada uno de ellos,a su nivel, está contribuyendo al objetivo,, a la misión común, de defender nuestros intereses nacionales y la vigilancia y protección de nuestros espacios de interés.

El segundo objetivo es buscar la máxima eficiencia y queda claro, desde el principio, que estoy satisfecho porque lo he destacado como la principal fortaleza de la Fuerza de Acción Marítima, con los medios que tenemos la labor que realizan los comandantes y dotaciones que tenemos aquí en Ferrol es impresionante y estoy plenamente satisfecho.

El tercer objetivo que es importante, es incrementar las relaciones con el entorno, Parece una tontería pero precisamente por idiosincrasia de la Fuerza de Acción Marítima es vital y es fundamental el abrirnos más a la sociedad, hay un dicho que yo conocí cuando estuve en la OTAN “Vamos a conocernos antes de que nos necesitemos”.

Muy satisfecho por la forma en la que las unidades del MARFER han encarado estos tres objetivos que les marqué, y que creen en ellos”.

GA.-¿Aprobado?.

ADM.-”Aprobado no, yo diría que sobresaliente”.

Y hasta aquí un mas que agradable encuentro. Agradecidos por haber concedido esta entrevista a Galicia Ártabra, con reloj parado, y sobre todo con palabras más que entendibles y recodando el lema de la antigua “Vencedora” “Facta non verba-Hechos, no palabras”. Y lo dicho por el ALMART…son hechos.