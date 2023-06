Cuatrocientos niños participan en los campamentos deportivos de A Diputación de A Coruña

Cuatrocientos niños de los 93 ayuntamientos de la provincia de A Coruña disfrutarán este verano de los campamentos deportivos de A Diputación, que comienzan este domingo, 2 de julio.

Los campamentos están destinados a niños de entre 9 y 14 años de edad y se desarrollarán en el IES Rosalía Mera de la Diputación, ubicado en la ciudad de A Coruña, en 4 turnos de seis días de duración.

Durante las jornadas de campamento, los chavales participantes podrá disfrutar de deportes náuticos, actividades al aire libre, excursiones a la playa y visitas culturales, deportivas y etnográficas en zonas de interés en la provincia de A Coruña. Las actividades y juegos buscan en todo momento fomentar la comunicación, el intercambio de experiencias, la convivencia y el respeto por los demás.

La diputada de Deportes, Cristina Capelán, ha definido el programa como “una propuesta deportiva y de ocio muy completa para que todos los niños puedan disfrutar de un verano lleno de actividades, aprendizaje y además compartan vivencias con nuevos compañeros”.

Entre el equipamiento recomendado por la organización para la estadía de los chavales figura ropa de calle y deportiva, toallas y útiles de aseo, saco de dormir y linterna, gafas de sol, crema protectora, chubasquero y mochila.

Los turnos son los siguientes:

1er turno (del 2 al 7 de julio): Abegondo, Ares, Betanzos, Cabanas, A Capela, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Irixoa, Mañón, Miño, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Paderne, Pontedeume, As Pontes, San Sadurniño, As Somozas, Valdoviño y Vilarmaior.

2º turno (del 9 al 14 de julio): Aranga, Arteixo, Arzúa, Bergondo, Boimorto, Cambre, Carral, Coirós, Culleredo, Curtis, Frades, Melide, Mesía, O Pino, Oleiros, Ordes, Oroso, Oza-Cesuras, Sada, Santiso, Sobrado, Toques, Touro, Vilasantar.

3er turno (del 16 al 21 de julio): Ames, a Baña, Boiro, Dodro, Lousame, Negreira, Noia, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santiago, Teo, Tordoia, Trazo, Val do Dubra, Vedra.

4º turno (del 23 al 28 de julio): Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Carnota, Cee, Cerceda, Corcubión, Coristanco, A Coruña, Dumbría, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Muros, Muxía, Outes, Ponteceso, Santa Comba, Vimianzo, Zas.