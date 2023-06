El “Cubo” será protagonista en las actuaciones del O Gozo Festival

Tras el éxito en el festival O Son do Camiño, Elenco Audiovision, Leddream Group, junto con la Agencia Hello Think, volverán a dar que hablar con CUBO de Madled, un lienzo digital de 30 m2 que ofrece una experiencia visual y contenidos en 2D y 3D, en la edición del O Gozo Festival que tendrá lugar en Santiago de Compostela el próximo 8 de julio y que subirá al escenario a artistas de primer nivel como Robbie Williams, Martin Garrix, Iván Ferreiro y Hombres G.

Ya durante la celebración del O Son do Camiño, las más de 41.000 personas que asistieron, no paraban de sorprenderse y de compartir en sus redes, haciendo viral, la expresión WOW.

Tras el éxito de campañas para Xiaomi o el Ayuntamiento de Madrid las pasadas navidades, Madled ha llevado su visión e instalación artística a los festivales de música gallegos, creando una experiencia impactante que se fusiona a la perfección con el sonido, el entretenimiento y los contenidos durante los eventos.

“Madled no solo sorprendió con su cubo LED, sino que a través de su partner Channel4you, diseñó varias piezas ad-hoc especialmente para sus clientes y socios, demostrando su capacidad para adaptarse y satisfacer las necesidades más exigentes. Además, crearon una camiseta en 3D que bailaba al ritmo de los artistas Maluma, Bizarrap y Aitana, fusionando música y tecnología de una manera única y espectacular. Fue una experiencia verdaderamente inolvidable que dejó a todos asombrados y que convenció a patrocinadores de la talla de Coca Cola, Red Bull o Johnnie Walker” explican desde la organización.

“Cubo”, la experiencia digital que encaja con los festivales de música

Cerca de 30 metros cuadrados de pantalla LED en forma de “cubo”. Esa es la apuesta para conseguir una experiencia digital única.

Esta pantalla cuenta con píxel pitch de 4mm, cerca de 1.400.000 de leds, y de brillo de 6.500 nits, para una perfecta visualización del contenido tanto de día como de noche. Pero, sobre todo, su singularidad radica en su formato de pantalla de 90 grados perfecto (Seamless), un diseño de pantalla LED que está especialmente fabricado y customizado para este tipo de proyectos.

Este lienzo digital fue el primero en instalarse en un festival y marcó el comienzo de una nueva era en la forma en que la publicidad se integra con los eventos culturales y sociales.

Además, tras el O Gozo Festival, se sumará también al prestigioso festival PortAmerica que se celebra en Pontevedra, entre los días 13 y 15 de julio. En él estará presente la mejor música de ambos lados del Atlántico y la gastronomía de más de 30 chefs galardonados. Todo ello en un entorno donde la naturaleza es la protagonista.