El pleno de organización del Concello de Ferrol será este jueves

Poco a poco la nueva corporación del Concello de Ferrol se va poniendo en marcha a todos los niveles y, tras la junta de portavoces y junta de gobierno celebrada este lunes, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, confirmaba que el pleno de organización se celebrará este jueves, a partir de las 10:00 horas.

En esta primera semana tras la toma de posesión, la ciudad “no está para perder ni un minuto”, reconocía el alcalde y los concejales del gobierno municipal “han trabajado ya para los ferrolanos”, recordando una de las primeras medidas adoptadas por el propio regidor como la reapertura del Palacio Municipal y del edificio de Urbanismo a los vecinos, además de la instalación del buzón de sugerencias, como también dar los primeros pasos en la reorganización municipal.

En este pleno de organización del jueves se fijarán las sesiones plenarias, las comisiones, las áreas, como también las retribuciones de la corporación y de los respectivos gabinetes.

La línea continuista de las últimas legislaturas va a marcar las sesiones plenarias de cada fin de mes, que continuarán siendo los jueves, a las 19:00 horas, a excepción de los meses de junio, julio y agosto que serán a las 10:00 horas.

Como sucedía en la anterior corporación volverá a haber cuatro grupos municipales. El grupo municipal popular, el grupo municipal socialista, el grupo municipal del BNG y el grupo municipal de Ferrol en Común.

José Manuel Rey Varela confirmaba que las materias de contratación seguirán siendo responsabilidad de la junta de gobierno y las comisiones informativas continuarán siendo las seis existentes por áreas, con periodicidades semanales, quincenales o mensuales. A este respecto, el alcalde afirmaba que para la celebración de estas comisiones “es responsabilidad de toda la corporación, no solo del gobierno, para debatir todos los temas y acertar con las decisiones.”

Las retribuciones económicas de la corporación

La retribución económica “es siempre un tema de especial interés y hay que tratarlo con rapidez, transparencia y normalidad”, recordando José Manuel Rey Varela que en anteriores legislaturas “esto fue tema de polémicas e incluso de ajustes de cuentas”, reafirmando que en la política “nadie está aquí por la retribución, solo por su compromiso por Ferrol”, al mismo tiempo que anticipaba que no habría una subida de sueldos en la corporación municipal, manteniéndose el acuerdo alcanzado por los cuatro grupos municipales en 2019 y que tan solo será actualizado este salario con el IPC, en un 18,2%.

El alcalde de Ferrol recibirá 47.000 euros anuales y el gobierno municipal tendrá ocho dedicaciones exclusivas o parciales. Los concejales de gobierno con una dedicación del 75% recibirán 40.000 euros y los que tengan una dedicación del 60% recibirán 36.000 euros. En los concejales de la oposición, habrá cinco dedicaciones parciales a repartir entre los tres grupos (tres para el PSOE, una para BNG y una para Ferrol en Común). Si la dedicación es del 75% cobrarán 30.000 euros y si es del 65% será de 26.000 euros.

La asistencia al pleno ordinario será de 363 euros, a cada junta de gobierno de 235 euros (la cual queda reducida a los seis concejales responsables de área y al alcalde) y a cada comisión informativa de 38 euros. El alcalde de Ferrol quería recordar que tan solo se cobra por la asistencia a un pleno ordinario, independientemente de que este se tenga que posponer de fecha por exceso de tiempo, como ha sucedido en repetidas ocasiones en los últimos años. En este pleno de organización no irá uno de los temas más demandados, como es la limitación de los tiempos de intervención, pero José Manuel Rey Varela no le cierra la puerta a esto, al afirmar que en los plenos ordinarios de julio y agosto “vendrán llenos de acuerdos y me comprometí con esto con los ferrolanos.”

En la relación del personal de confianza, el jefe de gabinete de alcaldía cobrará 45.000 euros anuales; la jefa del gabinete de comunicación cobrará 44.000 euros; el recién creado puesto de coordinador de contenidos digitales cobrará 44.000 euros, los asesores en diferentes áreas cobrarán 42.000 euros, el redactor de prensa cobrará 32.000 euros y los secretarios de los grupos municipales cobrarán 24.800 euros.