Tellado afirma, en Ferrol, que Yolanda Díaz lleva una década presentadose bajo distintas siglas.»El PP es la única alternativa de cambio»

“El 23J está en juego la integridad territorial de España si Sánchez sigue gobernando”.

“Si al gobierno de Rey Varela y al de Rueda le sumamos el de Feijóo, seremos capaces de impulsar los proyectos que Ferrol necesita para salir adelante e iniciar una nueva etapa”.

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, también cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña ha asegurado que la dirección del partido ha dado «libertad a cada territorio para decidir los pactos que deben garantizar la gobernabilidad de las instituciones», pero sin «traicionar en ningún caso» sus ideas o programas, señaló en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la mañana de este sábado en el Parador de Tr¡urismo de Ferrol en el que estuvo acompañado de la candidata al Senado por el PP, Verónica Casal.

Desde allí, ha querido decir «alto y claro» que el PP es «el enemigo político de Esquerra Republicana y de Bildu«. «No pactaremos nunca con partidos que lleven asesinos en sus listas», ha esgrimido, ya que «la integridad territorial» no puede ser «moneda de cambio para que se conforme un Gobierno u otro».

Ha justificado que «corresponde a los candidatos del Partido Popular tratar de alcanzar acuerdos con distintas fuerzas políticas para garantizar los gobiernos autonómicos, provinciales o locales».

«La clave es garantizar la gobernabilidad de las instituciones y desde luego no traicionar en ningún caso nuestros valores, nuestros principios, nuestro ideario y nuestro programa electoral en cada circunscripción», ha insistido, en un contexto en el que la actualidad pasa por si habrá o no pactos del PP con Vox para gobernar en varias comunidades.

Dichas manifestaciones las ha realizado el también cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña en la mañana de este sábado, 24 de junio, en el Parador de Turismo de Ferrol.

EL PP, «ÚNICA ALTERNATIVA DE CAMBIO»

A preguntas de los medios de comunicación, sobre las últimas encuestas publicadas y que son favorables al PP, Tellado ha reseñado que estos estudios apuntalan a su formación como «única alternativa de cambio que hay en España» y que dejan «claro» que «hay un descontento creciente en la sociedad española hacia el Gobierno de Pedro Sánchez».

Con todo, ha optado por la cautela porque «las encuestas son encuestas» y lo que tienen que hacer los populares «es seguir trabajando para que la única encuesta válida sea la del 23 de julio»: «Cuando los españoles acudan a las urnas, nos permitan materializar un proyecto de cambio y un proyecto de transformación para nuestro país».

No en vano, el vicesecretario de Organización ha señalado que en estos estudios «Pedro Sánchez suspende«, porque «nadie comparte la hoja de ruta del presidente del Gobierno durante los últimos cinco años».

«Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad en este mes, de aquí al próximo 23 de julio, en construir un proyecto sólido, potente y que supere la España de bloques que ha querido impulsar el PSOE y sus socios», ha sentenciado.

LA «MAYORÍA INCONTESTABLE» EN FERROL

Desde Galicia Ártabra se le pidió una valoración de las últimas elecciones municipales en Ferrol. Tellado ha aprovechado para referirse a la mayoría absoluta logrado por el PP el pasado 28 de mayo en esta ciudad, con Rey Varela como alcalde, detallando que «ha hecho falta una mayoría incontestable para que la izquierda respetase la victoria electoral» de los populares.

«Hoy, si gobernamos, es porque los ciudadanos así lo han querido dándonos una mayoría absoluta rotunda y una mayoría absoluta que va a permitir darle estabilidad a esta ciudad», ha recalcado.

En este contexto, ha recordado que Ferrol fue gobernada entre 2015 y 2023 por gobiernos en minoría –primero con el alcalde Jorge Suárez, de Ferrol en Común, y luego con el socialista Ángel Mato– que «solo han sido capaces de ponerse de acuerdo para la investidura y, desde el día dos, inestabilidad permanente en el Ayuntamiento».

Ademas, el vicesecretario de Organización de ‘Génova’ se ha mostrado convencido de que el actual regidor, «de la mano» de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta y de Alberto Núñez Feijóo en el Ejecutivo central, «podrá construir un futuro distinto para esta ciudad que lamentablemente está en el entorno de los 60.000 habitantes cuando en la década de los 80 rozaba los 100.000».

«Tenemos que recuperar los tiempos en los que Ferrol era un motor económico del noroeste de España y volver a soñar con un sector naval que genere puestos de trabajo y riqueza», ha asentado.

LA INTEGRIDAD TERRITORIAL EN PELIGRO CON PEDRO SÁNCHEZ

Tellado ha asegurado que, si Pedro Sánchez sigue gobernando España, «la integridad territorial» del país «está en juego y amenazada».

Ha insistido en que «Sánchez es rehén de los partidos que le han hecho presidente y rehén de los partidos que para él son imprescindibles para poder seguir optando a la Presidencia del Gobierno».

«Él sabe que va a perder las elecciones y sabe que la única alternativa para seguir gobernando es seguir cediendo en todo y para todo», ha recalcado el responsable de Organización de ‘Génova‘.

Frente a esto, ha afirmado que la opción del PP es «un Gobierno unido, único, sólido, con un presidente que tenga principios y valores, que entienda que su supervivencia personal y política no puede estar supeditada a cesiones que nuestro Estado de Derecho no tolerarían».

Ante este escenario, el político ferrolano ha trasladado que los populares van a «trabajar duro durante el próximo mes, durante los próximos 30 días, para construir una alternativa política sólida, que se base en una mayoría social y electoral que dé estabilidad». «Esa es la oferta electoral de nuestro partido, ganar para gobernar y gobernar en solitario», ha subrayado.

MELILLA Y ‘TITO BERNI’

En otro orden de asuntos, Miguel Tellado también ha aprovechado su comparecencia para recordar que este sábado «se cumple un año de los hechos de la tragedia de la valla de Melilla donde perdieron la vida más de 37 inmigrantes, unos hechos que todavía están sin esclarecer porque el Gobierno de España no ha querido dar las explicaciones oportunas».

Así, ha criticado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «no dimitió en aquel momento y sigue sin dar ningún tipo de explicación» porque «se parapeta detrás de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para no dar explicaciones de su incompetencia».

También ha recordado que este sábado Sánchez estaba en las Islas Canarias «y tiene una oportunidad de oro para explicar qué ocurrió en el caso más grave de corrupción del Gobierno que él preside», en alusión al caso conocido como ‘mediador‘ en el que participó al menos un diputado del grupo parlamentario del PSOE conocido como ‘Tito Berni’.

«Un caso de corrupción, un caso de mordidas, un caso donde se hablaba de comisiones a cambio de adjudicación de contratos públicos del que el PSOE y el Gobierno de España no quiere dar ningún tipo de explicaciones», ha resumido.

CARGA CONTRA DÍAZ Y SUMAR

Aprovechando su presencia en Ferrol, Miguel Tellado ha cargado también para referirse a otra política de esta ciudad e integrante del Gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con su proyecto político Sumar.

«La candidata de Podemos, Podemos 2 o Sumar, como ellos prefieren denominarse», ya que «por cambiar le han cambiado al partido sus siglas de forma reiterada y continuada en cada proceso electoral».

A su entender, «deberían llamarse ‘restar’ o ‘dividir’«, ya que «Yolanda Díaz lleva una década presentándose en cada proceso electoral bajo unas siglas distintas y bajo circunscripciones distintas».

De hecho, «empezó presentándose por la provincia de A Coruña» en 2015 y 2016 con En Marea. «Cuando se dio cuenta que no podía salir se trasladó a la de Pontevedra», en 2019 por Galicia en Común, «y ahora se presenta por Madrid» con Sumar.

«Es una pena que no se atreva a presentarse por la circunscripción que le es propia, porque probablemente no lo hace porque no obtendría ser diputada«, ya que «allí donde más les conocen, es donde menos les votan».

«Díaz ha sido una artista de la pista durante toda esta legislatura, purgado dentro de su propio partido a todos sus rivales. Se ha dedicado a insultar a todo el mundo todo el tiempo, pero que si la comparamos con Pablo Iglesias, lo hace más despacito y con una sonrisa, pero su forma de hacer política es exactamente la misma», ha sentenciado.