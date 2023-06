Alberto Rey Paz, investido como nuevo alcalde de Cerdido

Alberto Rey Paz fue investido en la mañana de éste sábado cómo nuevo regidor del Ayuntamiento de Cerdido, luego de los votos favorables de todo el Partido Popular de Cerdido, que constituían la mayoría absoluta.

El candidato socialista, Brais Prieto, obtuvo cuatro votos, los del grupo de los socialistas de Cerdido. Queda conformada de este modo la nueva corporación para los próximos cuatro años, compuesta por cinco ediles del Partido Popular, y por cuatro del PSdeG – Cerdido.

El nuevo alcalde de Cerdido, Alberto Rey Paz, quiso darle las gracias “a todas as persoas que depositaron a súa confianza tanto en min como no resto do meu grupo para gobernar os vindeiros catro anos en Cerdido”.