Iván Rumbo y Coro renuevan en O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol ha dado a conocer el nombre de sus dos primeros integrantes de la plantilla que irá #NavegandoHaciaPrimera en esta nueva temporada, como son la del jugador Iván Rumbo y la del portero Coro.

Esta será la tercera temporada de Iván Rumbo en O Parrulo Ferrol, la segunda consecutiva. En la temporada que acaba de finalizar, el jugador disputó 28 partidos entre la liga y el playoff, anotando 18 goles, siendo una de las piezas clave del equipo.

Iván Rumbo comentaba que en esta nueva temporada “volveré a poner mi granito de arena junto al resto de mis compañeros para cumplir los objetivos marcados por el club.”

Al mismo tiempo, el jugador parrulo quería darle las gracias a la afición “por la temporada pasada, que ha sido increíble, sobre todo en los últimos partidos, incluidos los del playoff, viendo A Malata llena y eso es un lujo.”

En esta nueva temporada, Iván Rumbo quería invitar a la afición “a continuar juntos y disfrutar tanto o más que en la temporada pasada. ¡Enrólate!”.

Por su parte, esta será la segunda temporada de Coro en la que defenderá las redes de la portería ferrolana. En su estreno con O Parrulo Ferrol demostró su calidad y su experiencia sobre la pista, disputando los 33 partidos entre liga y playoff, siendo sus actuaciones muy determinantes para conseguir muchos puntos.

Coro quería dar las gracias “por la acogida que me disteis en la temporada pasada” y debido a esto, como también a “lo a gusto que me he encontrado en la ciudad y en el equipo prolongaremos un año más el contrato.”

Al mismo tiempo, quería decirle a la afición que “sigáis como hasta ahora, esta temporada lo habéis bordado, en el último partido en A Malata fue algo espectacular y yo nunca lo he vivido”, pidiéndoles que “esta temporada estéis animando también y a ver si nos quitamos el mal sabor de boca de como acabamos la temporada pasada. ¡Enrólate!”