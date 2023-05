A Sociedade Cultural Areosa celebra este sábado 20 de maio o seu festival de Letras Galegas.

A partir das 18 horas no local social de Piñeiros terá lugra un concerto a cargo do Grupo de Zanfona do Padroado da Cultura e da Coral da Areosa.

Para rematar haberá chocolatada para todas as persoas asistentes.