Galicia continuará este jueves bajo la influencia de las bajas presiones atlánticas, con alerta naranja por temporal costero en distintos puntos del litoral, donde se esperan olas superiores a los cinco metros, y avisos por viento del suroeste con intervalos de fuerza 8. Las estaciones de MeteoGalicia han registrado rachas de hasta 108,2 kilómetros por hora en Cedeira.

Según el boletín meteorológico de avisos publicado este jueves por MeteoGalicia, la alerta naranja por oleaje afectará a la Costa da Morte, el noroeste de A Coruña y A Mariña, con olas superiores a los cinco metros. En las Rías Baixas también se esperan olas de entre cinco y seis metros.

En cuanto al viento en el mar, el noroeste de A Coruña tendrá un aviso naranja durante las primeras horas por intervalos de fuerza 8, que dará paso a vientos del suroeste de fuerza 7.

En la Costa da Morte se esperan vientos del suroeste de fuerza 7, mientras que en A Mariña habrá intervalos de fuerza 8 en los alrededores de Estaca de Bares. Estos fenómenos mantienen avisos amarillos en las zonas correspondientes.

Las mayores rachas de viento registradas hasta el momento se han alcanzado en Punta Candieira, en Cedeira, con 108,2 kilómetros por hora a las 4.50 horas. Le siguen Penedo do Galo, en Viveiro, con 101,6 kilómetros por hora a las 5.00 horas; Serra da Faladoira, en Ortigueira, con 89,5 kilómetros por hora a las 4.30 horas; Porto de Vigo, con 87,8 kilómetros por hora a las 6.20 horas; y A Gándara, en Vimianzo, con 83,7 kilómetros por hora a las 2.10 horas.

El temporal marítimo continuará siendo el principal fenómeno adverso de la jornada, aunque el boletín apunta a una evolución del oleaje, que irá pasando de alturas superiores a los cinco metros a registros de entre cuatro y cinco metros en algunos tramos del litoral.