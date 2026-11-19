La Diputación de A Coruña convoca 3,7 millones de euros en ayudas para las entidades sociales de la provincia

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Las entidades sin ánimo lucro podrán presentar las solicitudes a través de SUBTEL desde este viernes, 20 de noviembre, hasta 18 de diciembre.

La Diputación de A Coruña destina 3,7 millones de euros a cinco líneas de subvenciones para apoyar el trabajo que desarrollan las entidades sin ánimo lucro de la provincia que desarrollen su actividad en el ámbito social. Estas ayudas para 2027 pueden solicitarse a través de la plataforma de tramitación telemática de la Diputación, SUBTEL, desde este viernes, 20 de noviembre, hasta 18 de diciembre.

La diputada de Política Social, Mar García Vidal, destacó la diversidad de los servicios que las entidades ofrecen con el apoyo de estas ayudas de la Diputación de A Coruña. Entre ellos figuran las terapias de rehabilitación, atención psicosocial, prevención de conductas aditivas, transporte adaptado y programas de integración laboral. El apoyo provincial llega también a iniciativas de respiro familiar y de cuidado de personas mayores o con discapacidad que contribuyen a mejorar la calidad de vida de miles de personas y de sus familias.

Cinco líneas de apoyo a las entidades sociales

La Diputación reserva 1,8 millones de euros para dar continuidad a la atención que prestan las entidades en el ámbito de los servicios sociales. De este imponerte, 900.000 euros se destinan al mantenimiento de centros de servicios sociales (FOAXEC) y otros 900.000 euros, a la financiación de programas y servicios (FOAXEP). A estas dos líneas se suma una convocatoria específica, dotada con 500.000 euros, para el mantenimiento de programas sociosanitarios (FOCVAA).

La línea de mayor cuantía destina un millón de euros a inversiones de las entidades sociales (FOIE). La quinta convocatoria cuenta con 400.000 euros para la adquisición de vehículos que permitan mejorar los servicio sociales y sociosanitarios que prestan las entidades en la provincia (FOIEV), facilitando el transporte de usuarios a centros de día, residencias o actividades.