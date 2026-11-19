O candidato número 2 ao Congreso, Julián Reina, acompañado dos candidatos ao Senado Alejandro García e Montserrat García Chavarría, recolleu hoxe as demandas dos traballadores sobre o Plan Industrial, o emprego, o investimento en I+D+i e a descentralización da xestión de recursos humanos e compras.
Os candidatos do PSdeG-PSOE ás Cortes Xerais —Julián Reina, Alejandro García e Montserrat García Chavarría— mantiveron este mércores unha reunión de traballo co comité de empresa de Navantia en Ferrol para recoller de primeira man as demandas do cadro de persoal e analizar o futuro do sector naval na comarca.
Durante o encontro, celebrado na sede da Agrupación Socialista ferrolá, o candidato número dous ao Congreso, Julián Reina, puxo en valor o esforzo inversor do Goberno de España nos últimos anos, destacando o programa das fragatas F-110, a modernización das F-100 e a nova fábrica de bloques. Con todo, Reina asumiu o compromiso firme de defender en Madrid a construción dun novo dique como infraestrutura clave: «É unha necesidade absolutamente manifestada e contrastada para seguir mellorando a competitividade dos nosos estaleiros», afirmou.
Máis autonomía fronte a Madrid e futuro para Fene
Pola súa banda, o candidato ao Senado Alejandro García detallou as preocupacións trasladadas polos representantes sindicais, centradas no desenvolvemento do Plan Industrial, a segunda fase da modernización, o impulso ao I+D+i e a necesidade de garantir carga de traballo para as instalacións de Fene.
Ademais, García subliñou a urxencia de descentralizar competencias en áreas como compras e recursos humanos. Segundo explicou, trámites cotiáns como a concesión dunha licenza retribuída dependen actualmente dos servizos centrais en Madrid, o que provoca demoras innecesarias na operativa diaria do estaleiro.
Críticas á patronal polos salarios
Na xuntanza tamén participou a candidata ao Senado Montserrat García Chavarría, quen aproveitou a súa intervención para cuestionar a postura do presidente da CEOE respecto ás subas salariais. A socialista cualificou de contraditorio «o moito que cobra o presidente da CEOE e o pouco que quere que cobren os demais», defendendo a mellora das condicións retributivas dos traballadores.
Na xuntanza tamén participou a candidata ao Senado Montserrat García Chavarría, quen aproveitou a súa intervención para cuestionar a postura do presidente da CEOE respecto ás subas salariais. A socialista cualificou de contraditorio «o moito que cobra o presidente da CEOE e o pouco que quere que cobren os demais», defendendo a mellora das condicións retributivas dos traballadores.
Os representantes do PSdeG-PSOE pecharon o encontro reafirmando o seu papel como interlocutores da ría de Ferrol nas institucións estatais para impulsar estas demandas industriais e laborais.