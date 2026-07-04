A Deputación reúne en Cedeira un xurado de seis estrelas Michelin para o Cto Mundial del Percebe

O 6 de xullo, os percebes de varias rexións atlánticas serán xulgados por un panel composto por algunhas das figuras máis influentes da gastronomía española. O xurado conta con cociñeiros de renome e con estrelas Michelin como Albert Adrià, Javier Olleros e Bittor Arguinzoniz, xunto con Diego García (de Pescaderías Coruñesas) e o escritor gastronómico Alfredo Vozmediano. As propostas virán de todas as confrarías de Galicia, a cornixa cantábrica e outras rexións; o lote gañador será poxado en beneficio da Cruz Vermella.
O 6 de xullo, Cedeira reunirá algúns dos cociñeiros máis influentes de España e percebes de varias rexións para a segunda edición do Campionato Mundial de Percebe. Organizado pola Deputación da Coruña, este evento pretende consolidarse como un gran escaparate gastronómico vinculado ao mar e á cultura atlántica. O campionato busca impulsar a promoción gastronómica, cultural e turística da costa galega a través dunha das delicias mariñeiras máis exclusivas, complexas e apreciadas do mundo.
Descrito polos organizadores como «o campionato nacido da rocha», o evento pon en valor o vínculo entre o percebe, o mar bravo e as paisaxes atlánticas onde se desenvolve unha das profesións máis esixentes e singulares da costa. «Este campionato nace coa intención de dar a coñecer non só o percebe como un punto de referencia gastronómico, senón tamén o traballo dos percebeiros e a cultura e identidade marítima vinculadas ás nosas costas», sinala Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña.
No concurso participarán percebes de confrarías de toda Galicia, así como de Asturias, Cantabria, País Vasco, Portugal, Marrocos e Bretaña (Francia), creando unha cata comparativa con alcance internacional. O xurado analizará as características organolépticas de cada mostra en función da súa orixe, exposición mariña e condicións de colleita, avaliando aspectos como o sabor, a textura, o aroma, o aspecto e a intensidade do mar.
O evento tamén incluirá un compoñente benéfico, e o lote gañador será poxado en beneficio da Cruz Vermella.
Un xurado con seis estrelas Michelin
O campionato contará cun dos xurados culinarios máis distinguidos. O panel conta actualmente cun total combinado de seis estrelas Michelin e inclúe algunhas das figuras máis influentes da gastronomía española contemporánea.
Entre os participantes confirmados están Albert Adrià do restaurante Enigma (dúas estrelas Michelin), Bittor Arguinzoniz do Asador Etxebarri (unha estrela Michelin), Javier Olleros de Culler de Pau (dúas estrelas Michelin), Diego García de Pescaderías Coruñesas —o grupo detrás do restaurante Desde 1911 (unha estrela Michelin)— e o chef e comunicador culinario Alfredo Vozmediano.
A edición inaugural, celebrada en 2025, reuniu representantes de máis de vinte zonas de recolección de percebe e recibiu unha importante atención mediática, colocando a Cedeira no mapa gastronómico asociado á cultura do percebe. Con esta segunda edición do Campionato do Mundo, Cedeira pretende consolidar o evento como escaparate do produto como símbolo da excelencia atlántica, ao tempo que busca promover a cultura mariñeira, a gastronomía da provincia e o atractivo turístico das vilas costeiras da Coruña no escenario internacional.