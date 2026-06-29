El Club de Remo de Ares inició una nueva aventura en la Liga Eusko Label

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Jorge Martínez–El domingo 28 tuvo lugar la primera de las 19 regatas que componen la Liga Eusko Label de la ACT. El estreno tuvo lugar por primera vez en tierras madrileñas, concretamente en la Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid, celebrada en el embalse de Río Sequillo de Buitrago del Lozoya, donde el Club de Remo de Ares finalizó en último lugar y en la que la trainera de Orio se hizo con la victoria.

Una plantilla humilde con el claro objetivo de luchar por la permanencia.

Afronta el Club de Remo de Ares su sexta temporada en la Liga Eusko Label de la ACT, donde compite con 10 rivales del País Vasco y con la también gallega Chapela de Redondela. Los remeros dirigidos por Jose Manuel Peláez Pendo afrontan una nueva aventura como las de David contra Goliat, con la humildad por bandera ante numerosos rivales que tienen mucho más poderío económico, sumado a la cantidad de desplazamientos que deben realizar a tierras vascas.

Con una plantilla que ha sufrido cambios, pero que mantiene la esencia aresana, con los ilustres veteranos Toni Teijeiro, Dani García, Pedro Carro o Chechu Saavedra, con otros remeros arraigados al club con mucha experiencia, como Dani Vázquez «Peli«, Adrián Cordero, Adán Prados, Juan Sixto, Álvaro Santiago o Eloy Meizoso. El rumbo como patrones lo marcan Hugo Rascado y el incansable Gaizka Montenegro. La juventud, tan necesaria en el deporte a corto y medio plazo, es cosa de chicos como Lucas Otero, Raúl Nogueras, Pablo Rodeiro y Álvaro García. Como refuerzos para una temporada exigente, han llegado hombres con experiencia como Cosme Sampedro, César Resch, Andrés Peña y Andoni Larruscan. Todos ellos lucharán durante los próximos dos meses por amor al arte y al club ante los «grandes del Cantábrico«.

No fue el debut soñado en la primera regata

La competición en el Embalse de Riosequillo tuvo muy pocas similitudes con lo que será la temporada en Galicia, Cantabria y el País Vasco. Se disputó en un embalse en lugar de en el mar, con agua dulce, a 1000 metros de altitud y con 5 largos en lugar de los 4 habituales, además de ser contrarreloj.

Los de Ares nunca estuvieron cómodos y no pudieron seguir el ritmo de sus rivales directos por la permanencia como Chapela, Santurtzi y Ondarroa. Estas dos últimas marcaron incluso mejor tiempo que una Lekitarra que remó en la tanda intermedia. Sea como sea, solo fue una primera toma de contacto en una carrera de fondo en la que lo más importante será dejar a dos traineras por debajo después de la última regata de la liga regular, que, por cierto, será en Ares allá por el domingo 30 de agosto.

Bilbao y Ziérbena, próximas paradas

La Bandera de Bilbao el próximo sábado y la Bandera Petronor en Ziérbena serán las próximas citas para un Club de Remo de Ares que entrenará muy duro durante toda esta semana para resarcirse de un mal comienzo. La aventura de la Liga Eusko Label llevará durante el resto del mes de julio y del mes de agosto a los de Ares hasta Castro Urdiales, Orio, Redondela, Bueu, Donostia, Getxo, Santurtzi, Lekeitio, Ondarroa, Hondarribia, Pasai Donibane, Getaria, Zarautz y Boiro, siendo anfitriones en la última regata.

Un camino largo y duro para unos deportistas que estarán siempre muy bien acompañados por una agradecia, entregada y pase lo que pase, siempre orgullosa Marea Azul.