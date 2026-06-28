Coeticor homenajea a 48 ingenieros técnicos industriales en su cena de San José

28 junio, 2026 Dejar un comentario 442 Vistas

La cita sirvió para imponer las insignias de plata y oro a los profesionales que cumplen este año 25 y 50 años de profesión, respectivamente.

El Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña (Coeticor) vivió este fin de semana una de sus citas más emblemáticas del año: la tradicional cena patronal en honor a San José.

El encuentro, que tuvo lugar este pasado  viernes en la Finca Montesqueiro, reunió a 235 asistentes y sirvió, un año más, como punto de encuentro para los colegiados y como reconocimiento a la trayectoria de los profesionales que celebrarán este año sus bodas de plata y oro con la ingeniería técnica industrial.

Durante el acto se rindió homenaje a 48 colegiados que alcanzan, en 2026, los 25 y 50 años de profesión. En concreto, se entregaron 40 insignias de plata a quienes cumplen 25 años de ejercicio profesional y ocho insignias de oro a los ingenieros que llegan al medio siglo de trayectoria.

El decano, Macario Yebra Lemos, felicitó a los homenajeados y destacó que representan un ejemplo de «exigencia, trabajo y, sobre todo, de dedicación a la profesión».

La velada concluyó con animación musical, poniendo el broche de oro no solo a la propia jornada de celebración, sino también al programa de actos organizado por Coeticor con motivo de la festividad de San José.

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