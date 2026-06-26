Bomberos voluntarios de Galicia viajarán este sábado a Venezuela para ayudar en las tareas de rescate

El presidente y fundador de la ONG Briegal, Manoel Tato, ha confirmado que este sábado 27 un grupo de bomberos voluntarios de Galicia volarán desde Madrid para Venezuela con el objetivo de ayudar en las tareas de rescate tras los terremotos.

El equipo ya estaba conformado desde el jueves, según ha asegurado este viernes en declaraciones a los medios, y estaban a la espera de recibir la confirmación, la cual ha llegado en la tarde de este viernes. «Salimos el sábado a las 12.00 horas desde Madrid», ha avanzado.

Este bombero gallego, natural de Ferrol, ha detallado que el grupo estará formado por dos bomberos de A Coruña, otros tantos de Ferrol, uno de Astilleros Navantia y dos del Consorcio Provincial de A Coruña. Todos ellos conformarán equipo con la ONG Acción Norte que tiene listo un equipo compuesto por cuatro rescatadores y tres perros de búsqueda.

Uno de los lugares donde «hacen más falta» es en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos, pero una vez lleguen Venezuela «se pondrán a las órdenes del centro de control y mando para que nos asignen una zona».

«Trabajo habrá mucho y era necesaria una respuesta más rápida. En los terremotos los equipos con perros tienen una horquilla de 72 horas, todo lo que pase de ahí encontrar gente con vida se complica y, sobre todo, con temperaturas altas», ha apuntado.