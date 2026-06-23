El «Atalaya» regresó a su puerto base en Ferrol, tras finalizar su misión de cooperación militar en Mauritania

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El buque de la Armada ha desarrollado ejercicios de abordaje, visita y registro, tiro con armas portátiles, seguridad interior y sanidad, junto con la Marina Nacional mauritana en Nuadibú

El Patrullero de Altura ‘Atalaya’ (P-74), al mando del capitán de corbeta Jaime Lorenzo Lamas Tizón. ha culminado con éxito el periodo de despliegue previsto en el puerto de Nuadibú (Mauritania) y ha regresado este pasado viernes, día 19, a su puerto base, en el Arsenal Militar de Ferrol, finalizando así su misión en el marco de la iniciativa de la Unión Europea de Presencias Marítimas Coordinadas (PMC).

Durante varias semanas, la dotación del patrullero español ha llevado a cabo un exigente programa de cooperación militar, patrulla y adiestramiento, coordinado con la Marina de Mauritania.

Entre las actividades en la mar, realizaron dos ejercicios de tiro embarcando a parte de la dotación del patrullero mauritano ‘Gorgol’, a bordo del ‘Atalaya’.

Asimismo, durante su escala en el puerto de Nuadibú, las dotaciones española y mauritana realizaron ejercicios de visita y registro (boarding) cooperativo. Para dicho ejercicio se dispuso además de Equipos Operativos de Seguridad (EOS), de ambos buques, que ensayaron aproximaciones y abordajes a bordo del ‘Atalaya’.

Además, se realizaron ejercicios conjuntos de Seguridad Interior (SI), que incluyeron tanto maniobras contra incendios como de control de averías a bordo. Estos simulacros permitieron practicar con el personal mauritano el despliegue de líneas de mangueras, estanqueidad, distribución de personal, técnicas de aislamiento de espacios críticos y uso operativo de los equipos individuales de respiración autónoma entre otras cosas.

Finalmente, las actividades formativas culminaron con una jornada de instrucción sanitaria de emergencia en la cubierta de vuelo del buque y la enfermería orientada a la estabilización de bajas en combate. Esta segunda fase bilateral concluyó con una reunión de evaluación técnica en la que participaron activamente el jefe de operaciones de la Marina Mauritana, los mandos de la Base Naval, de la Academia Naval de Mauritania, así como el personal militar español.

Este despliegue del patrullero ‘Atalaya’ en la iniciativa de la Unión Europea de Presencias Marítimas Coordinadas (PMC) consolida el papel de España como un socio estratégico firme en el compromiso con la estabilidad y la seguridad del entorno marítimo en la costa occidental de África y el golfo de Guinea.

Patrullero ‘Atalaya’

El patrullero de altura (PA) ‘Atalaya’ es uno de los buques de acción marítima dependientes del comandante jefe de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, con base en el Arsenal Militar de Ferrol. Al igual que el resto de los Patrulleros de Altura de la Clase Serviola (de cuya serie es la cuarta unidad), el Atalaya fue concebido para navegar en alta mar durante períodos prolongados de tiempo y con estados de la mar, hasta mar gruesa, sin que se produjera una degradación significativa de sus capacidades.

Estos buques están diseñados para llevar a cabo misiones de toda índole, destacando las siguientes: seguridad marítima, protección de los intereses marítimos nacionales y control de los espacios de soberanía e interés nacional, además de misiones en colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la mar, tales como operaciones contra el narcotráfico o el terrorismo. También realizan misiones de control y protección del tráfico marítimo, vigilancia y control de pesca y lucha contra la contaminación marítima.

Presencias Marítimas Coordinadas (PMC)

Desde 2012, España, como socio plenamente comprometido con la seguridad y defensa europea, es uno de los principales contribuyentes a en la iniciativa de la Unión Europea de Presencias Marítimas Coordinadas (PMC) en la Costa Occidental de África y el golfo de Guinea para colaborar con la seguridad marítima en aguas africanas.

En este contexto, el objetivo de los buques de la Armada es el desarrollo de las capacidades de las naciones africanas en el control de sus propias aguas territoriales mediante la realización de ejercicios de adiestramiento conjuntos.

El desarrollo de capacidades de seguridad marítima de los países regionales incrementa la libertad de navegación en la región, mediante la búsqueda de soluciones compartidas basadas en relaciones de confianza mutua con los países ribereños.