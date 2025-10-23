O Parrulo Ferrol activa la prerreserva de su camiseta de esta temporada

Todos los aficionados y aficionadas de O Parrulo Ferrol ya podrán lucir la piel Kappa que visten los jugadores en esta temporada 2025-2026, en su retorno a la máxima categoría al activar la entidad ferrolana el proceso de prerreserva de la camiseta oficial en su primera equipación.

El precio de la camiseta será de 40 euros sin nombre y dorsal o de 45 euros con nombre y dorsal personalizado. Está disponible desde la talla 4 hasta la 2XL.

La entidad ha dado a conocer que las prerreservas se pueden realizar en oparrulofs.compralaentrada.com (Dónde se pedirá 5 euros en concepto de anticipo que se descontarán del precio final), por whatsapp en el 664.796.211 o en Waves Ferrol (calle Real, 128, Ferrol).