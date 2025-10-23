La Federación Gallega de Baloncesto escoge por segunda vez Ferrol como sede de la Reunión Minibásket

O concelleiro de Deportes de Ferrol Ricardo Aldrey, presentó junto a José Cobelo, representante de la Federación Gallega de Básquet (Fegaba), la Reunión Minibásquet 2025 que se celebra el sábado 1 de noviembre en Ferrol.

Este evento se configura como una plataforma de seguimiento y evaluación de los jugadores de las generaciones 2014 y 2015. En ella, de la mano de diferentes entrenadores llegados de toda Galicia, participan las selecciones de las siete delegaciones zonales de la Fegaba, así como un doble combinado autonómico bajo la denominación Galicia 2015. En total, se espera la participación de 250 deportistas.

Estos 16 equipos contarán con un calendario de partidos que permitirá llenar la jornada de baloncesto y aprendizaje. Estos se disputarán en el pabellón municipal de Esteiro y en el pabellone del CEIP de Esteiro. Cada equipo jugará un total de tres partidos a lo largo del día, lo que “hace que sea una cita competitiva y apetecible para los participantes, ya que les asegura jugar varios encuentros”, apuntó Aldrey.

El concejal destacó la apuesta de Fegaba por Ferrol, trayendo a la ciudad por segundo año consecutivo una competición autonómica. Por su parte, Cobelo agradeció al Ayuntamiento su colaboración, destacando además la gran afluencia de visitantes que registra esta cita. Ambos animaron a la ciudadanía a acercarse a Esteiro el 1 de noviembre para descubrir este evento deportivo.