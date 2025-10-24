Valdoviño celebra su Feirón mensual

Como es tradición, vecinos y visitantes de Valdoviño tienen este domingo 26 de octubre una cita con el Feirón Mensual del municipio. La explanada ubicada frente a la Casa Joselito, en la Puerta del Sol, volverá a ser escenario de este mercadillo organizado por la Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra con el apoyo del Ayuntamiento.

Así, desde primera hora de la mañana, el público podrá acercarse hasta los puestos de venta para comprar desde productos de la huerta hasta calzado y ropa pasando por artesanía. Además, es una buena ocasión para aprovechar la visita y disfrutar también de un café o refresco en alguna de las muchas cafeterías y bares de la zona.