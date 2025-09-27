A Biblioteca Provincial acolle a entrega de premios do certame #HoxeEscriboEn

A Biblioteca Provincial acolleu a entrega de premios aos gañadores do certame #HoxeEscriboEn, que presentaron relatos ambientados en Monfero, Fisterra e Ferrol.
A Biblioteca Provincial acolleu a entrega de premios do certame #HoxeEscriboEn 2025. A deputada de cultura, Natividad González, entregou os galardóns ás persoas gañadoras: no primeiro posto, Xosé María López Fernández (As Pontes) por “O fío no tempo”, un relato referido ao mosteiro de Monfero; no segundo, Francisco Ascón Belver (Oleiros), por “A tardiña de San Xoán”, sobre a praia de Langosteira en Fisterra, e no terceiro Raquel Martínez Rodríguez (Arteixo), por “Onde está Velázquez?”, sobre as Meninas de Canido en Ferrol.
A deputada de cultura celebrou “o talento literario” de todos os participantes, “que nos vai viaxar a diferentes lugares da provincia a través dunha mirada única e diferente” e puxo en valor o traballo das áreas de cultura e turismo e da Bibliteca Provincial “na posta en marcha deste certame que xa vai pola quinta edición e que cada ano recibe máis relatos”.
O certamen #HoxeEscriboEn, convocado polas áreas de Cultura e Turismo en colaboración coa Biblioteca provincial, premia ás persoas gañadoras con estadías e experiencias en cabanas e establecementos rurais da provincia e lotes de produtos representativos de selos de calidade e sustentabilidade.
O obxecto do concurso é o fomento do talento creativo, a animación á escritura e á lectura, e a difusión do patrimonio cultural e turístico dos concellos da provincia da Coruña, contribuindo a sensibilizar sobre os recursos naturais, culturais e medioambientais de cada un, e a importancia de preservalos.