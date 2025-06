Ferrol y Teima Down garantizan el servicio de formación sociolaboral para los usuarios de la entidad

Cuenta con una aportación municipal de 5.000 euros y trabaja para defender la plena inclusión de las personas con síndrome de down y otras discapacidades intelectuales.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, firmó este miércoles el convenio de colaboración con la asociación Teima Down Ferrol, al frente de la que se encuentra Patricia Serantes. Este convenio pretende facilitar a las personas con síndrome de down y discapacidad intelectual su acceso al mercado de trabajo común a través del Servicio de Formación sociolaboral y empleo.

Rey Varela ensalzó la labor que realiza dicha entidad, “sois un referente por el trabajo social y de inclusión que lleváis a cabo desde hace más de tres décadas”. Asimismo, destacó el ánimo a programas dirigidos a defender la plena inclusión de las personas con síndrome de down y discapacidades intelectuales en medio familiar, educativo, social y laboral siempre en las condiciones más idóneas.

A través de este convenio, que tiene un importe de 5.000 euros, Teima Down podrá seguir desarrollando las acciones formativas necesarias entre los usuarios. “Es fundamental seguir concienciando a la ciudadanía sobre la importancia de la integración y el respecto a la diversidad”, afirmó el regidor, y “en este camino siempre se encontrará al Ayuntamiento de Ferrol». Rey Varela manifestó, además, que “estamos en momentos ilusionantes en Ferrol en materia de empleo, por lo que no podemos dejar a nadie atrás”. El reto del Gobierno local es incorporar a personas con síndrome de down y discapacidad intelectual en la oferta de empleo público del ayuntamiento.

Por su parte, la presidenta de Manía Down, Patricia Serantes, dio las gracias al Ayuntamiento de Ferrol por creer en el trabajo que están llevando a cabo “para poder ofrecer un empleo y formación con igualdad de oportunidades”, y apuntó que “tener un empleo es fundamental para que estas personas puedan tener una vida también independiente”.