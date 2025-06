Club Triatlón Ferrol conta con nove integrantes nas distintas probas do Mundial Multideporte

O compoñente do equipo ferrolán de Primeira División Corentin Lefer participará en categoría elite nas modalidades cros de tríatlon e dúatlon.

Club Triatlón Ferrol contará con nove integrantes nas distintas probas do Mundial Multideporte que esta fin de semana comeza en Pontevedra.

Este domingo a participación ferrolá comezará no Mundial de dúatlon de distancia estándar -10 km de carreira, 39,3 km de ciclismo e 5 km de carreira- con Mario López e Sito Alvite no grupo de idade de 44 a 49 anos.

A próxima semana, na máxima categoría, Corentin Lefer disputará o martes o Mundial de tríatlon cros -1 km de natación, 29,5 km de bici de montaña e 7,6 km de campo a través – e o xoves o Mundial de dúatlon cros -5,8 km de carreira, 23,3 km de BTT e 3,2 km de cros-.

E o domingo 29 de xuño, cinco compoñentes do club departamental participarán no Mundial de tríatlon de longa distancia -3 km de natación, 120 km de ciclismo e 30 km de carreira-. Serán Juanchi González no grupo de idade de 50-54, Fran Pérez Vargas en 45-49, Luis Rilo e Chespi Pena en 40-44 e Tom González en 30-34.

Ademais, no mesmo circuíto pero sen o último tramo a pé, Chema Eiroa disputará o Mundial de aquabike no grupo de 50 as 54 anos.