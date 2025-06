X Carreira Popular Concello de Moeche

A concellaría de Deportes de Moeche ofrece o sábado 21 de xuño a décima edición da carreira popular. Unha cita clásica no calendario deportivo amador da comarca que este ano englóbase no Circuíto de Carreiras da Deputación da Coruña.

A carreira presenta a partir das 18.30 horas do 21 de xuño percorridos para todas as idades, desde os escasos 75 metros que correrá a rapazada máis pequena até os 6,5 quilómetros do trazado deseñado para a rolda absoluta. As inscricións na proba, coa que se pretenden fomentar os hábitos saudables, seguen abertas ata o 18 de xuño a través da web www.carreirasgalegas.com, onde tamén se pode descargar o regulamento e toda a información sobre o desenvolvemento da carreira.

A X Carreira popular de Moeche comezará co apartado de Pitufos -nenos nados nos anos 2020, 2021 e 2022- sobre unha distancia de 75 metros en liña recta na explanada da feira. A partir de aí irán dándose saídas cada dez minutos ás demais categorías, todas elas para menores de idade e con inscrición gratuíta. Gran parte da carreira discorrerá polas rúas interiores do recinto feiral e tamén polas da zona urbana de San Ramón no caso das competicións de maior idade.

A proba absoluta será a última con 6,5 quilómetros por diante e un trazado con saída e chegada tamén na feira, pero ampliado tanto ao centro urbano como a zonas dos arredores como son os lugares da Casabranca ou a xornada escola e polideportivo. Nela poderán participar mulleres e homes encadrados nas categorías Sub 20 , Sub 23, Senior -persoas nacidas entre 1991 e 2002-, Veterán A -do 1985 ao 1990- e Veterán B -nadas do 1975 ao 1984, Veterán C -nadas entre o 1974 e 1965 e Veteráns D nados no ano 1964 e anteriores, que neste caso teñen unha cota de inscrición de 5€.

Aínda que a X Carreira popular de Moeche volverá ser unha festa do deporte ao aire libre concibida para facer exercicio e pasalo ben, deixando nun segundo plano a parte competitiva, tamén haberá premios simbólicos: toda a rapazada, que levarán medalla, quede no posto que quede, e nas demais concederanse tres trofeos e outros tantos queixos doados por Lácteos Moeche, tanto en feminino como en masculino. A organización tamén reserva premios para as dúas persoas empadroadas no concello que rexistren os mellores tempos.

Todos os aspectos organizativos e loxísticos da popular modestina poden consultarse na web www.carreirasgalegas.com, a través da que se deberá facer obrigatoriamente a inscrición e efectuar o pagamento dos 5€ en concepto de participación na carreira absoluta. A inscrición inclúe a cobertura do seguro, o avituallamento, duchas no pavillón municipal, o gardarroupa, o agasallo de recordo da proba que levarán todas e todos os deportistas. O último día para apuntarse é o 18 de xuño ás 23:59 horas. Por motivos organizativos estableceuse un límite de 350 persoas.

A X Carreira popular de Moeche está organizada pola Concellaría de Deportes coa -colaboración de colectivos veciñais -A.VV Labacengos e AVCR Val de Moeche, da Deputación da Coruña, de Protección Civil de Valdoviño e do Xeoparque do Cabo Ortegal. Ademais de Lácteos Moeche e FisiocheBen, tamén axudan (co avituallamento) A Tenda de Iria, A Tendiña de Moeche, o Supermercado O Cruce