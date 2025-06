Deputación da Coruña e Concello de Cabanas crearán unha área de autocaravanas no municipio

Valentín González Formoso, presidente provincial, destacou que este “é un exemplo máis da colaboración da Deputación coas entidades locais”.

A Deputación da Coruña e o Concello de Cabanas asinan un convenio de colaboración para a creación dunha área de servizo para autocaravanas no municipio, un proxecto que conta cun orzamento de 90.000 euros financiado na súa totalidade a través dos fondos europeos Next Generation, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

O proxecto, que será licitado nas próximas semanas, inclúe a urbanización dunha parcela municipal que será acondicionada como espazo específico para o estacionamento e mantemento destes vehículos. A actuación contempla a dotación de servizos esenciais como puntos de abastecemento de auga potable, zonas para o baleirado de augas residuais e sumidoiros para a xestión adecuada dos residuos xerados polos usuarios.

Coa posta en marcha desta infraestrutura, preténdese dar resposta ao crecemento do turismo itinerante, ofrecendo unha alternativa segura e sostible tanto para os visitantes como para o entorno natural de Cabanas. A nova área permitirá concentrar o aparcamento de autocaravanas nun espazo habilitado expresamente, evitando así o estacionamento descontrolado en espazos sensibles desde o punto de vista ambiental.

O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, indicou que “esta é unha mostra máis da colaboración da Deputación coas entidades locais que requiren do noso apoio inversor para poder darlle á veciñanza uns servizos que melloren a súa calidade de vida”. Formoso insistiu en que “respondemos ás demandas dun turismo sostible, que permita acoller a unha afección cada vez máis multitudinaria e que require de certa orde e servizos básicos que lles permita desfrutar desta práctica de maneira axeitada”.

O alcalde de Cabanas, Fernando Couce, agradeceu “a colaboración da Deputación para a creación deste párking de autocaravanas, unha das demandas da zona dado o incremento turístico experimentado nos últimos tempos”. Remarcou que “permitirá seguir incrementando os nosos servizos de cara aos nosos visitantes, seguir mellorando a oferta turística da comarca e favorecer o incremento económico sen sobreexplotar o territorio, perseguindo o obxectivo de lograr un turismo máis sustentable”.