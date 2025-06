Presentada unha única candidatura á IX Asemblea Comarcal da CIG de Ferrol

O proceso celebrarase este sábado, 14 de xuño, no Centro Cultural Carvalho Calero.

Este próximo sábado, 14 de xuño, terá lugar a IX Asemblea Comarcal da CIG de Ferrol na que participarán 159 delegados e delegadas que escollerán a nova Secretaría e a Executiva Comarcal, así como as persoas que formarán parte do Consello Confederal da CIG (máximo órgano de dirección da central sindical entre congresos).

Rematado o prazo de presentación, a este proceso concorre unha única candidatura para a Secretaría Comarcal, a de Xoán Xosé Galdo Regueiro, que deste xeito substituirá a Manuel Anxo Grandal Anca. De igual xeito, a lista encabeza por Galdo é a única que se presenta para a Executiva Comarcal e para a elección das persoas do Consello Confederal.

A IX Asemblea desenvolverase no Centro Cultural Carvalho Calero baixo o lema “A forza da nosa clase, traballo, dereitos, soberanía” e dará comezo ás 09:30 horas coa recepción e acreditación das persoas delegadas. O acto de clausura, no que intervirá o novo secretario electo, está programado a partir das 12:30 horas.

Durante o encontro tamén se debaterá e votará o informe de xestión da Executiva Comarcal saínte, no que se avalía o traballo sindical realizado nos últimos catro anos e se destaca o papel protagonista da CIG na conflitividade laboral e na mobilización social. É de subliñar o medre exponencial do 10,22% na representación que rexistrou a CIG neste tempo, pasando de 339 persoas delegadas en agosto de 2021 (39,15%) a acadar 403 representantes ao remate do ano 2024. É dicir, acadouse o 41,5% da representación na comarca de Ferrol, superando en máis de 20 puntos a UGT e en máis de 17 a CCOO.