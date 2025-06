Abertas as inscricións en Moeche no programa deportivo Verán en Acción

O programa Verán en Acción: natación, aquagym, tenis e ximnasia ao aire libre comezará en breve para dinamizar o período de verán. O prazo de inscrición a partir desde este xoves 12 de xuño, na Casa do Concello ou na Sede Electrónica municipal, e as clases iniciaranse na primeira semana de xullo.

ACTIVIDADE HORARIO LUGAR PREZO Natación infantil Iniciación: mércores e venres de 12.30 a 13.15 horas Perfeccionamento: mércores e venres de 11.30 a 12.30 horas Piscina municipal 15€/mes Natación/aquagym persoas adultas Luns e xoves de 12.00h a 13.00 horas Piscina municipal 20€/mes Tenis infantil (Ata 16 anos) Luns de 11.00 a 13.00 horas (dous grupos dunha hora segundo o nivel) *Mínimo para a súa realización 10 persoas inscritas Pista de tenis e pádel de Abade 20€/mes Exercicio físico no parque (maiores de 55 anos) Martes e xoves de 10.30 a 11.30 horas Parque biosaudable (Casa do Concello) 12€/mes 9€/mes (maiores 65 anos)

Inscrición; poderase facer a partir do xoves 12 de xuño, no Rexistro Xeral, na Casa do Concello, de luns a venres, en horario de atención ao público, de 08.30 a 14.00 h , ou ben na sede electrónica www.moeche.gal

Programa Camiñadas «entre lusco e fusco«

Este verán Moeche ofrece de novo as agradables rutas nocturnas do programa Entre lusco e fusco. As datas serán o 5 de xullo, sábado a partir das 21.30 horas, e o 9 de agosto, sábado, ás 22 horas.. Estas andainas son gratuítas, e só será necesario un foco ou lanterna, chaleco reflector, roupa e calzado axeitados e os menores deberán ir acompañados dun adulto. En canto ás rutas, en breve daremos os detalles polo miúdo Inscricións no correo: daniel.feijoo@moeche.gal.

Información xeral na Concellería de Deportes e inscrición na Casa do Concello, de luns a venres de 8.30 a 14.00h ou ben na sede electrónica na web municipal; telefono 881 82 01.